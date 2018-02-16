63-летняя Любовь Успенская на вечеринке GQ сразила своим «юным» лицом

СЕГОДНЯ 13:56 2018-02-16T14:30:26+03:00

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В этот четверг журнал GQ в шестой раз провёл ежегодный коктейль по поводу составления списка «100 самых стильных мужчин». Всем вручить награду физически невозможно, поэтому лично памятная награда в этот раз вручалась шестерым самым элегантным счастливчикам.

Дмитрий МаликовФото: Михаил ФРОЛОВ

Прям удивительно, как все поменялось даже за последний год. Светский раут прошёл не в пафосном особняке, а на Центральном рынке на Рождественке. Гости в основном были одеты в стиле 90–х, что сейчас является трендом в мировой фешн-индустрии. Забавно, что последние 15 лет в самых крутых ночных клубах висело объявление: «В спортивной одежде вход запрещён». А теперь наоборот - крутые треники и модные кроссовки - это пик моды. Даже главный редактор мужского журнала GQ, Игорь Гаранин, пришёл на церемонию в спортивном костюме. Другое дело, что костюмчик стоил этот, как чугунный мост - модное дешевым не бывает.

Лена ЛетучаяФото: Михаил ФРОЛОВ

Ляйсан УтяшеваФото: Михаил ФРОЛОВ

Среди гостей нами был замечен Дмитрий Маликов, рэпер Баста, певец Эмин, композитор Игорь Крутой, Елена Летучая, Сергей Мазаев, певец Мот с супругой, Ляйсан Утяшева, Филипп Киркоров. Поп-король, трехкратный участник списка самых стильных, который взял на себя конферанс награждения, сообщил, что стразы теперь - немодно. И сказал, что всегда завидовал Димитрию Маликову: «Я всегда мечтал быть таким худым, как ты! Но у меня никогда не получалось». «Император Твиттера», две недели назад ставший отцом во второй раз (сына ему и супруге родила суррогатная мать), так же получил награду за стиль. На что радостно сказал, что очень горд получить эту награду. Но признался: «Чтобы мне быть стильным, надо тратить больше денег на одежду. И почаще менять прическу, что я тоже планирую сделать. А я просто клевый».

Сергей Мазаев с женой ГалинойФото: Михаил ФРОЛОВ

Киркоров также похвалил Эмина, получившего статуэтку GQ - мол, он, Филипп, недосягаемая высота для всех, кроме Агаларова.

Игорь Крутой и Филипп КиркоровФото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на то, что в моде умеренность и спортивный стиль, многие дамы продолжают выбирать сексуальность. Например, Надежда Сысоева из Камеди Вуман порадовала гостей вечера прозрачным кружевным корсетом без белья, а Лясан Утяшева - красивой чёрной рубашкой с роскошным декольте и прозрачными вставками.

Надежда Сысоева и Павел БачуринФото: Михаил ФРОЛОВ

Музыка на мероприятии тоже была соответствующей вечеру: диджей Виталий Козак ставил хиты 90-(Лада Дэнс, Иванушки), а спецгостьей была Люба Успенская. 63-летняя певица с каждым годом выглядит все лучше. Многие даже обратили внимание, что артистка выглядит сейчас ровно так же, как и в клипе на самую известную песню Успенской, «Кабриолет», снятом, извините, в тех же 90-х. Обсуждали клиники и детокс-центры, которые помогают Любови выглядеть свежо и молодо, и по-доброму завидовали. А Успенская тем временем окутывала зал проникновенным исполнением нетленки «К единственному нежному», доказав, что не только рэперами и батлами жив русский шоу-биз.