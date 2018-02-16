«Красная машина» сделала правильные выводы из стартового поражения и разгромила словенцев

СЕГОДНЯ 14:01 2018-02-16T20:18:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Хоккейная сборная России на олимпийском турнире катком прошлась по команде Словении - 8:2. Тренерский штаб основательно перетряхнул игровые сочетания «Красной машины», и то, что из них получилось, уже было больше похоже на мощный комбайн по заколачиванию шайб в чужие ворота. С таким уже не стыдно и в плей-офф.

После стартового поражения на Олимпиаде от словаков (2:3) за российскую сборную было страшновато. Сквозь нашу неплотную защиту в той игре просачивалась предательская мысль, что команда Олега Знарка может оказаться бумажным фаворитом с красиво написанными фамилиями звезд в стартовом протоколе, но чрезвычайно хрупкой психикой и обороной. Но урок пошел впрок: через пару дней после аварии со словаками «Красная машина» в матче со словенцами снова мощно урчала двигателем и готова была врубать максимальные скорости.

Пусть и не сразу - начало первого периода получилось чуть нервным и довольно упорным. Но к первому перерыву оборона словенцев под мощными бросками Моязкина и Ковальчука дала приличную трещину. А во втором периоде и вовсе рухнула, погребя под собой сомнения в возможностях российской команды. В третьей 20-минутке россияне продолжали ковать личную статистику своим лидерам. В итоге к концу встречи Илья Ковальчук сделал дубль и вместе с Павлом Буре возглавил список российских бомбардиров на Олимпиадах (11 голов), а 20-летний Кирилл Капризов сотворил хет-трик. И вообще, новая тройка Гусев - Дацюк - Капризов, созданная за два дня, выглядела многообещающей. Как и силовое сочетание Андронов - Ковальчук - Калинин.

- Вся команда сегодня сыграла хорошо, не следует никого выделять, - был, кажется, смущен сам Капризов своим успехом.

- Мы сделали правильные выводы и забили два гола в большинстве, - сказал Ковальчук журналистам. А когда ему напомнили про рекорд и Буре, нашел немало комплиментов:

- Паша - один из величайших нападающих российского и советского хоккея. Он за нас переживает, мы читали его интервью после игры со словаками. Спасибо ему за поддержку.

Теперь в нашей группе у США - 4 очка, у России и Словакии - по 3, у Словении - 2. И судьба первого места решится в последнем нашем матче с американцами. Он начнется 17 февраля в 15:10 мск (прямая трансляция на канале Россия-1). Но даже победа не гарантирует «Красной машине» пропуск в 1/4 финала напрямую - кое-что будет зависеть от параллельного матча Словакия - Словения.

Впрочем, и осечка будет означать только одно: у сборной России одним выходным станет меньше. Формула группового турнира на Олимпиаде такова, что никто по его итогам не вылетает: четыре лучших команды из трех групп напрямую выходят в 1/4 финала, а остальные восемь играют стыковые матчи между собой.