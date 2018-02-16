Ученые предупредили об опасности для здоровья отцов-одиночек

СЕГОДНЯ 14:05 2018-02-16T14:16:27+03:00

Исследования обнаружили, что отцы-одиночки имели в три раза более высокую смертность по сравнению с одинокими мамами. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Исследователи из Университета Торонто в Канаде выяснили, что одинокие отцы умирают преждевременно в два-три раза чаще матерей-одиночек. Об этом сообщается в статье в издании The Lancet Public Health.

Исследователи обобщили данные наблюдений за 4590 одинокими матерями и 871 одинокими отцами на протяжении 11 лет. Средний возраст респондентов был чуть больше 40 лет. 700 из них умерли за время наблюдений.

“Мы обнаружили, что отцы-одиночки имели в три раза более высокую смертность по сравнению с одинокими мамами”, - заявила ведущий автор Мария Чиу.

Выводы показали, что одинокие отцы также более склонны следовать нездоровому образу жизни. Например, они потребляли меньше фруктов и овощей, а также имели склонность к алкогольным напиткам. Ученые констатировали, что отцы-одиночки практически не занимались спортом и вели малоподвижный образ жизни.

Исследователи подчеркнули, что семьи с одним родителем, возглавляемые отцами, становятся все более распространенными по всему миру. В основном, это происходит из-за растущих темпов развода и рождения детей вне брака. Авторы исследования отметили, что более 2,6 миллиона семей в США возглавляются одинокими папами, что в девять раз больше, чем в 1960-х годах.

“Наши исследования показывают, что одинокие отцы имеют более высокую смертность и демонстрируют потребность в политике общественного здравоохранения, которая помогает выявлять и поддерживать этих людей”, - подытожила Чиу.