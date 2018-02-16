44-летняя Ирина Лобачева хочет родить молодому возлюбленному дочь

СЕГОДНЯ 14:43 2018-02-16T15:05:40+03:00

Изменить размер текста: A A

18 февраля чемпионка Европы и Мира по фигурному катанию Ирина Лобачева отметит свое 45-летие и накануне юбилея спортсменка решила поделиться с журналистами своими планами на будущее и рассказать, что сейчас происходит в ее личной жизни.

Первым мужем прославленной спортсменки был Илья Авербух, от которого она родила сына Мартина в 2004 году. Однако появление ребенка не спасло их отношения и вскоре пара подала на развод. Чуть позже красавица-спортсменка закрутила роман с актером Дмитрием Марьяновым, однако он так и не сделал спортсменке предложение, променяв ее на возлюбленную помладше. Ирина долго отходила от неудачного романа и не планировала заводить новые отношения. И только три года назад ее сердце смог растопить фигурист Иван Третьяков, который младше чемпионки на 16 лет. Сейчас спортсмен сам тренирует взрослых и детей в школе у возлюбленной, а также дает частные уроки. Лобачева признается, что счастлива с ним и хочет родить от него дочку, так как он мечтает о девочке. «Все в наших руках. Думаю, Бог ко мне благосклонен. Все у нас с Ваней сложится, когда придет время», — заверила фигуристка в интервью EG.ru.

Лобачева также призналась в интервью, что с Авербухом она рассталась из-за его измен. По ее словам, она быстро узнала о том, что муж ходил налево, да он и не сильно это скрывал. Окончательно она решила с ним развестись когда из-за сильного стресса потеряла ребенка на третьем месяце беременности. С Дмитрием Марьяновым у Лобачевой были очень хорошие отношения и она хотела от него родить ребенка. Однако они жили каждый в своей квартире, а спустя некоторое время он позвал жить к себе не спортсменку, а молодую студентку Ксению Бик. Однако они остались с друзьями. Чемпионку долго преследовали неудачи. С бизнесменом Иваном она прожила пол ода, а затем мужчина, который был моложе нее, скончался в подъезде от сердечного приступа. Следующий ее избранник выпал из окна спальни и пролетел вниз 14 этажей. По словам Ирины, так и осталось неизвестным был ли это суицид или несчастный случай. Но после смерти мужчины спортсменка осталась одна и с множеством долгов, и как признавалась она в одном из интервью, ей тогда пришлось нелегко. Она даже продала все свои украшения, чтобы выбраться из долговой ямы.