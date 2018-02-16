«Недолюбленные бабы»: Волочкова в бешенстве накинулась на хейтеров

СЕГОДНЯ 14:54 2018-02-16T15:10:30+03:00

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Она самая обсуждаемая танцовщица в стране уже последние несколько лет. Но мало кто знает, каково это, быть все время на слуху и на устах. Особенно в эру соцсетей. Анастасия Волочкова - звезда, которая каждый день сталкивается с сотнями оскорбительных комментариев в свой адрес. И периодически устраивает им деликатную выпорку. Однако на этот раз 42-летняя балерина не выдержала и сорвалась на хейтеров, околачивающихся на ее страничке. Артистка оскорбила девушек в ответ, назвали их лица «рожами».

- Дорогие мои известные и публичные люди! Посмотрите, кто нам пишет гадости! Недолюбленные бабы с нулями в кубе! Посмотрите на их рожи и просто посмейтесь над их ущербностью и завистью к нам! Успешным, красивым, самодостаточным, любящим и любимым! Посылайте их на *** и живите счастливо! Ваша я. А мне простите мою любовь, - написала Анастасия.

Напомним, Волочкова с 18 лет танцевала сольные партии на сцене Мариинского театра. В 22 года Анастасию пригласили исполнить главную партию в спектакле «Лебединое озеро» в Большом театре. Балериной ГАБТ она была около 5 лет, до 2003 года, когда руководство отказалось продлять с ней контракт и уволило из театра. Это вызвало огромный скандал. В суде Волочковой удалось отстоять свои права и доказать незаконность ее увольнения.

volochkova_art Дорогие мои известные и публичные люди.! Посмотрите, кто нам пишет гадости!

В середине прошлого года артистка заявила, что ее трудовая книжка по-прежнему находится в Большом. Эту ситуацию сама танцовщица связывает с разрывом отношений с влиятельным олигархом. О ее личной жизни ходят легенды. Один раз Анастасия была замужем официально, избранником стал бизнесмен Игорь Вдовин, с которым балерина воспитывает 12-летнюю дочь Ариадну.

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Накануне традиционных каникул на Мальдивах Анастасия опубликовала в соцсетях личные фотографии: балерину провожает в аэропорту некий мужчина. «Мои хорошие, вам нравится мой кураж? Ждите. Папарацци не нужны. Я все вам сама, от первого лица лучше. Это честнее и правдивей! Смотрите. Объятия любимого человека. Спортивный костюм лично подарила, не нервничайте», - написала в Инстаграме балерина (подробности)