Екатерина Варнава разделась для фотосессии с женихом

Сегодня обычный ДЕНЬ среда.. никакой не праздник.. Вот вам по этому поводу совершенно обычное фото.. всем удачи! Photo by @dvelichko MakeUp by @elvirariabtseva_makeup Hair by @fofastepbystep Ягодицы (кстати, очень хорошие) by @kostya_myakinkov