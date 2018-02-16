Екатерина Варнава разделась для фотосессии с женихом

СЕГОДНЯ 16:05 2018-02-16T16:11:28+03:00

Отметим, что это не первый раз, когда телеведущая участвует в смелой фотосессии: недавно Екатерина снялась топлес в неожиданном образе Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Екатерина Варнава всегда отличалось оригинальностью мышления и никогда не стеснялась называть вещи своими именами, за что, кажется, и любима несколькими миллионами своих подписчиков. Вот и поздравить с Днем влюбленных резидент Comedy woman решила также необычно, опубликовав фото со своим женихом, где они запечатлены почти без одежды. Сладкая парочка лишь прикрывает совсем откровенные места простыней, однако, ракурс на фото таков, что вопрос с обнаженностью избранника артистки – Константина Мякинькова вполне раскрыт.

Некоторые поклонники оценили снимок Екатерины, отметив, что актриса и ее избранник отлично смотрятся вместе. Однако другим фото не понравилось: Варнавуобвинили в вульгарности и пошлости.

kativarnava Сегодня обычный ДЕНЬ среда.. никакой не праздник.. Вот вам по этому поводу совершенно обычное фото.. всем удачи! Photo by @dvelichko MakeUp by @elvirariabtseva_makeup Hair by @fofastepbystep Ягодицы (кстати, очень хорошие) by @kostya_myakinkov

Отметим, что это не первый раз, когда телеведущая участвует в смелой фотосессии: недавно Екатерина снялась топлес в неожиданном образе.

Напомним, в январе 2017 года стало известно о том, что Екатерина Варнава выходит замуж за своего бойфренда, танцора Константина Мякинькова. О романе Екатерины и Константина СМИ узнали летом 2015 года. Актриса признавалась, что не собирается делать из личной жизни тайну и скрывать свадьбу не будет.

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Создатели шоу Comedy Woman готовят премьеру - скетчком «Love is...» («Любовь - это...»), который тоже будет выходить на ТНТ. Участвуют в нем те же звезды - Марина Федункив, Татьяна Морозова, Катя Варнава, Мария Кравченко и Наталья Еприкян.

- «Love is...» - это маленькие новеллки про женщин. У нас очень-очень спорные героини, что сильно радует лично меня, потому что мне нравится нарушать стерео­типы, рассказывает Варнава. (подробности)