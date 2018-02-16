Ирина Безрукова оправдалась за увеличенные губы

СЕГОДНЯ 16:28 2018-02-16T16:31:44+03:00

Ирина, к слову, очень тщательно за собой следит Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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В последнее время поклонники Ирины Безруковой стали замечать, что внешность актрисы изменилась. Звезда помолодела, и как будто даже черты лица изменилась. Губы стали выглядеть полнее, а скулы и подбородок более очерченными. И похоже, вопросы по поводу пластики стали так часто задавать артистке, что она решила высказаться раз и навсегда.

irina_bezrukova_official Хорошего всем вечера !! Давно я не выкладывала #селфи))..Кстати, губы у меня свои)) От природы такие ))..Просто уметь накрасить надо)) Зима.. много дел и работы..)) Вечер..Хочется уюта и тепла)) #иринабезрукова

«Давно я не выкладывала селфи. Кстати, губы у меня свои. От природы такие. Просто надо уметь накрасить», — отреагировала на слухи Ирина. Фанатов ответ Безруковой обрадовал, ведь столько звезд уже загубили свою красоту неудачной «пластикой». Самым ярким примером является Вера Алентова, которая после похода к хирургу буквально стала неузнаваема.

Ирина, к слову, очень тщательно за собой следит. Недавно она прошла курс омоложения на Алтае. В оздоровительном центре, куда в последнее время зачастили звезды российского шоу-бизнеса, ей подобрали специальную диету и восстановительные процедуры.