Регина Тодоренко высказалась о своих отношениях с Владом Топаловым

СЕГОДНЯ 17:38 2018-02-16T17:45:11+03:00

Есть ли сейчас в ее жизни любимый мужчина, и если да, то кто он, Регина не рассказала Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Новый 2018 год бывшая ведущая шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко начала с высокого старта: учеба на режиссера Лос-Анджелесе, разрыв с прежним бойфрендом Никитой Трякиным, запуск нового шоу на телеканале «Пятница». И пока поклонники удивлялись, как же девушка все успевает, она еще согласилась сыграть в спектакле «Заложи жену в ломбард». Там партнером телеведущей по сцене стал певец Влад Топалов, о романе с которым вскоре заговорили в прессе. Собственно, повод дала сама Регина, заявив, что встретила новую любовь. А после с удовольствием принимала поздравления с пожеланиями счастья. Однако, прошел месяц и вдруг Тодоренко объявила, что ее поклонникам показалось, а их с бывшм солистом группы Smash не связывает ничего кроме дружбы.

«С Владом нас связывает театральная постановка ‘’Заложи жену в ломбард’’, премьера которой состоялась в Москве в конце августа. В ней мы играем влюбленную пару. Видимо, мы были так органичны и так убедительны в этих образах, что зрители, пришедшие на спектакль, поверили в существование чувств между нами вне сцены и с легкостью перенесли их в настоящую жизнь», — рассказала Регина.

Есть ли сейчас в ее жизни любимый мужчина, и если да, то кто он, Регина не рассказала. Однако в День всех влюбленных она красноречиво упомянула об этом в своем Instagram, написав следующее: «Счастье - держать твою лапу! С днём Всех Влюблённых».