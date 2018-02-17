2018-02-17T00:21:08+03:00
Профессии будущего

В Тимирязевке началось техническое переоснащение факультетов инженерных профессий

Первыми новый станок получили студенты, изучающие технический сервис в АПК
Ксения БОГДАНОВА
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Современный токарно-винторезный станок появился на факультете технического сервиса в АПК. Фото: timacad.ru.Современный токарно-винторезный станок появился на факультете технического сервиса в АПК. Фото: timacad.ru.
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В Тимирязевской академии дан старт техническому переоснащению факультетов инженерных профессий. Новую технику уже получили студенты и преподаватели факультета технического сервиса в АПК. Первым из большого списка закупленного оборудования сюда привезли современный токарно-винторезный станок.

Станок необходим для проведения лабораторно-практических занятий по дисциплинам «Материаловедение и технологии конструкционных материалов», «Технологии машиностроения», «Металлорежущие станки». Его так же будут использовать для учебной практики будущих инженеров. Постоянную прописку станок получил в механической мастерской кафедры материаловедения и технологии машиностроения.

Модернизация материально-технической базы затронет все факультеты инженерной направленности. Новое оборудование необходимо для реализации эффективных и современных методик обучения среднего профессионального образования. Подготовка кадров по ним начнется в новом учебном году.

Непосредственное участие в обеспечении факультетов оборудованием приняла ректор РГАУ-МСХА им. Тимирязева Галина Золина.

- Сотрудники и студенты нашего факультета признательны Галине Дмитриевне за оказанное содействие и помощь в закупке современного оборудования, о котором мы давно мечтали и без которого невозможно обеспечение качественного образования, - подчеркнул декан факультета технического сервиса в АПК Юрий Катаев.

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