Российские лыжницы выиграли "бронзу" в эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане

СЕГОДНЯ 13:25 2018-02-17T15:23:28+03:00

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В субботу, 17 февраля, на Олимпиаде в Пхенчхане были разыграны медали в женской лыжной эстафете 4 по 5 километров. Наша команда лыжниц вновь принесла нам медали. За нашу команду в этой гонке выступали Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская и они пришли к финишу третьими.

Впереди россиянок оказались две скандинавские команды - Норвегия и Швеция. Позади - Финляндия. Надо сказать, что россиянки с "запасом" прошли первые этапы гонки и лидировали к середине гонки с небольшим запасом.

Самый разгар дистанции. Наша Наталья Непряева - в лидерах.Фото: REUTERS

Норвежки победили с результатом 51 минута 24,3 секунды, шведки отстали на 2 секунды. У России - 43,3 секунды отставания. На прошлых играх в Сочи наши девушки были шестыми. В 2010 году в Ванкувере - седьмые, а в 2006 году в Турине у нас была победа.

Так что бронза - первая за 12 лет награда в женской лыжной эстафете на Олимпиадах. В Турине золото для нас завоевали Наталья Баранова, Лариса Куркина, Юлия Чепалова и Евгения Медведева.

Финиш женской эстафеты. Сборная Финляндии приезжает четвертой.Фото: REUTERS

Для сборной России это - девятая награда на Олимпиаде 2018. У нас 2 серебряные и 7 бронзовых медалей.

Для бежавшей на последнем этапе 37-летней норвежки Марит Бьорген эта победа - особый пункт в карьере. Она сравнялась по числу наград с норвежским биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом. У нее 13 наград, из которых 7 - золотые.

Пьедестал почета по итогам женской эстафеты.Фото: REUTERS

На этой Олимпиаде сборная России выступает в усеченном составе из-за жестких санкций со стороны МОК. У нас - 168 спортсменов. Игры продолжатся до 25 февраля.

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Четверка российских лыжниц взяла медали в олимпийской эстафете впервые за 12 лет

Максим ЧИЖИКОВ

Еще недавно лыжные гонки у нас по популярности плелись в хвосте биатлона. Минимум телетрансляций, минимум информации. И это в стране, где лыжи входят в школьную программу. Да еще и половину сборной перед Играми в Пхенчхане МОК выкосил. Как казалось, лучшую: олимпийские чемпионы, победители мировых первенств и этапов Кубка мира. Любая команда, даже железобетонные норвежцы, и те, думаю, сломались бы. Но только не наши…

За эту неделю лыжи, пожалуй, стали в России спортом номер один. Почти половина всех медалей сборной – лыжников. Бронза российских девчонок – это первая награда в женской эстафете за 12 лет. Тогда в Турине, правда, это было золото. Но и команда - еще почти советской сборки. Детский сад Елены Вяльбе, а самой старшей в этой четверке Анне Нечаевской из Вологодской области - 26 лет (девушки, простите за возраст) - должен был сдавать свои главные экзамены на следующей Олимпиаде в Пекине. Пришлось на четыре года раньше. Да и в такой обстановке, что врагу не пожелаешь.

Они все очень разные. Самая юная – Наташа Непряева из Твери. Начинала тренироваться под маминым присмотром. Как она убежала от всех на первом этапе? Суперспринтерша Юлия Белорукова, упавшая за месяц до Олимпиады на тренировке и сломавшая себе нос. Тут речь шла не только о красоте девичьего лица, но и о нормальной подготовке к Играм. А она уже взяла «бронзу » в спринте. Анастасия Седова из закрытого городка Саров в Нижегородской области. Про нее давно уже говорили – глядите, звездочка растет. Главное, не повторить судьбу брата Петра. Из-за проблем с сердцем его карьера пока складывается не столь успешно. Настя жаловалась на этой Олимпиаде на выпады псевдопатриотов в соцсетях. Мол, зачем поехала на Игры ? Сегодня она ответила им весьма достойно. Нечаевской, бежавшей последней, Седова привезла достаточный отрыв от финок и американок. Главное было его удержать. С шведками и норвежками пока тягаться нам еще тяжеловато. Нечаевская - смогла. У Анны на форме не могло быть ни российского флага, ни герба, так она наклеила сердечко – для тех, кто за нее переживает. Девчонки, наши сердца с вами…

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