2018-02-17T13:49:00+03:00
Экономика

Дачную амнистию для домов хотят опять продлить

Ее окончание могут перенести еще на два года
Елена АРАКЕЛЯН@dd_money
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Эксперты предполагали, что дачную амнистию для домов могут продлить в очередной разЭксперты предполагали, что дачную амнистию для домов могут продлить в очередной раз
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В Госдуму внесен законопроект о продлении дачной амнистии для индивидуальных жилых домов до 1 марта 2020 года. По нынешнему законодательству, она должна закончиться буквально через полторы недели, 1 марта 2018 года.

Напомним, касается это «время Ч» домов, построенных на участках под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство и пока не зарегистрированных в собственность. Сейчас оформить их можно в упрощенном порядке, а после окончания для них дачной амнистии нужно будет проходить дополнительную процедуру — оформлять разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Для этого нужно обращаться в местную администрацию, с тем, чтобы ваш дом приняла специальная комиссия.

Домов и строений на садовых и дачных участках это не касается — для садоводов дачная амнистия бессрочная. А вот если у вас домик в деревне или любом другом населенном пункте — который построен, но не зарегистрирован — то у вас, скорее всего, именно земля под личное подсобное хозяйство или индивидуальное жилищное строительство (уточнить это можно в документах на участок) и дачная амнистия имеет ограничения по времени.

Эксперты предполагали, что дачную амнистию для домов могут продлить в очередной раз, хотя времени для принятия необходимого для этого закона остается совсем мало. Но примерно то же было и с бесплатной приватизацией жилья, которая должна была закончиться 1 марта прошлого года. Было много разговоров о том, что хватит уже ее продлевать, пора закрывать лавочку. А в итоге в самый последний момент очень быстро приняли закон, по которому бесплатная приватизация жилья стала вообще бессрочной.

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Тем, кто не зарегистрирует индивидуальные жилые дома в ближайшие пару недель, придется собирать дополнительные документы (подробности)

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