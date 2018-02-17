«Драме на Даунинг-стрит»: кот британского премьера подрался с котом из МИД
В субботу, 17 февраля, британские СМИ сообщили о «драме, разыгравшейся на Даунинг-стрит» - улице в Лондоне, где, как известно, находятся министерство иностранных дел Великобритании и официальная резиденция премьер-министра этой страны. Так вот, там произошла драка: кот главы британского правительства Терезы Мэй Ларри подрался с котом Палмерстоном, принадлежащим главе МИД Соединенного Королевства Борису Джонсону.
В битве коты потеряли ошейник и шерстьФото: Twitter.com
Об инциденте сообщил журналист Ник Диксон. «Утром на Даунинг-стрит произошла драма. Кот Ларри подрался с Палмерстоном из МИД. В битве коты потеряли ошейник и шерсть», - написал корреспондент в своем Twitter.
Kот главы британского правительства Терезы Мэй Ларри подрался с котом ПалмерстономФото: REUTERS
Как отметило издание Daily Mail, после потасовки на дороге действительно остался лежать ошейник с британским флагом. Как выяснилось, потерял его кот Ларри, из чего сотрудники британской газеты сделали вывод, что «битву» выиграл Палмерстон. При этом издание подчеркнуло, что Палмерстон - «более успешный работник»: он поймал на Даунинг-стрит уже 27 мышей, а вот Ларри «больше предпочитает позировать фотографам».
По мнению местных СМИ, битву выиграл питомец Бориса Джонсона - ПалмерстонФото: Twitter.com
Между тем, как ранее сообщал сайт kp.ru, в январе министерство иностранных дел Великобритании заметило, что Палмерстон перестал справляться со своими обязанностями. В связи с этим британские МИД запретил своим сотрудникам подкармливать главного мышелова ведомства.
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