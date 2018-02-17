«Драме на Даунинг-стрит»: кот британского премьера подрался с котом из МИД

СЕГОДНЯ 13:42 2018-02-17T14:08:10+03:00

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В субботу, 17 февраля, британские СМИ сообщили о «драме, разыгравшейся на Даунинг-стрит» - улице в Лондоне, где, как известно, находятся министерство иностранных дел Великобритании и официальная резиденция премьер-министра этой страны. Так вот, там произошла драка: кот главы британского правительства Терезы Мэй Ларри подрался с котом Палмерстоном, принадлежащим главе МИД Соединенного Королевства Борису Джонсону.

В битве коты потеряли ошейник и шерстьФото: Twitter.com

Об инциденте сообщил журналист Ник Диксон. «Утром на Даунинг-стрит произошла драма. Кот Ларри подрался с Палмерстоном из МИД. В битве коты потеряли ошейник и шерсть», - написал корреспондент в своем Twitter.

Kот главы британского правительства Терезы Мэй Ларри подрался с котом ПалмерстономФото: REUTERS

Как отметило издание Daily Mail, после потасовки на дороге действительно остался лежать ошейник с британским флагом. Как выяснилось, потерял его кот Ларри, из чего сотрудники британской газеты сделали вывод, что «битву» выиграл Палмерстон. При этом издание подчеркнуло, что Палмерстон - «более успешный работник»: он поймал на Даунинг-стрит уже 27 мышей, а вот Ларри «больше предпочитает позировать фотографам».

По мнению местных СМИ, битву выиграл питомец Бориса Джонсона - ПалмерстонФото: Twitter.com

Между тем, как ранее сообщал сайт kp.ru, в январе министерство иностранных дел Великобритании заметило, что Палмерстон перестал справляться со своими обязанностями. В связи с этим британские МИД запретил своим сотрудникам подкармливать главного мышелова ведомства.

nickdixonitv The aftermath of a huge catfight at #DowningStreet this morning...Larry made it back inside No.10 safely but minus his collar. Palmerston strutted back to the Foreign Office licking his wounds. #London #Politics #PrimeMinister #Brexit #DowningStreet #theresamay #cat #cats #catsofinstagram

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