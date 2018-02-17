Итоги работы Российского инвестиционного форума в Сочи-2018

СЕГОДНЯ 15:35 2018-02-17T15:41:27+03:00

За время работы Форума было подписано 538 соглашений и протоколов о намерении на общую сумму 794,057 млрд рублей

Изменить размер текста: A A

16 февраля 2018 года завершил свою работу Российский инвестиционный форум, собрав на своей площадке представителей федеральных и региональных органов власти, ведущих экономистов и предпринимателей, руководителей крупных отечественных и зарубежных компаний.

В ходе двухдневной деловой программы состоялось 55 мероприятий, структурированных по трем направлениям: «Бизнес в регионах. Придать новый импульс»; «Улучшая качество жизни»; «Новая региональная политика: совершенствуя управление». Участники обсудили вопросы новой региональной политики и бизнеса, результаты создания инновационных кластеров и улучшение качества жизни, цифровой экономики, финансирования инфраструктурных проектов, проектное управление.

Проведение профессиональных дискуссий на панельных сессиях и круглых столах обеспечили более 500 спикеров и модераторов.

Ключевым событием стало выступление Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева на пленарном заседании «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее». В своем выступлении Премьер-министр отметил, что «этот Форум позиционируется именно как региональный — и, конечно, на страну в целом, чтобы эффективно вписать регионы в траекторию глобального развития».

Дмитрий Медведев принял участие в работе круглого стола «Инфраструктурная ипотека: государственно-частное партнерство 2.0» и в церемонии награждения лауреатов конкурса «Премия развития», учрежденной Внешэкономбанком. В этот же день Премьер-министр встретился с представителями российских деловых кругов, где участники встречи обсудили вопросы развития несырьевого экспорта.

16 февраля Премьер-министр провел встречу с главами регионов, на которой обсудили перспективы развития межбюджетных отношений и стратегии пространственного развития и снятия инфраструктурных ограничений.

Участники и гости Форума активно посещали выставку инвестиционных проектов, знакомились с инвестиционным и экономическим потенциалом регионов. На ­стендах представлены реальные проекты, находящиеся в инвестиционной и эксплуатационной фазах проектного цикла. Свои инвестиционные возможности продемонстрировали ­­­­52 субъекта России. Самый масштабный региональный стенд у Краснодарского края, на котором муниципалитеты Кубани подготовили порядка 440 инвестиционных предложений.

«Новинками Форума» можно назвать работу специальной коммуникационной площадки — Кейс-зоны, где участники получили возможность презентовать свой инвестиционный проект перед отечественными и зарубежными инвесторами, познакомиться с актуальными мировыми тенденциями по заданной проблематике и расширить свои компетенции.

Впервые на Форуме был реализован новый формат мероприятия — «Открытый диалог с Губернатором». Благодаря этому, на площадке Кейс-зоны посетители — представители бизнеса, госструктур, инвестиционных компаний и СМИ — смогли принять участие в неформальных беседах с главами субъектов о возможностях развития бизнеса в регионе, инвестиционной экосистеме и планах на будущее.

Еще одним «новшеством» на Форуме «Сочи-2018» стала платформа для НКО. Лаборатория НКО — новая инновационная социальная платформа Фонда «Росконгресс» для продвижения и поддержки развития системной благотворительности в России и консолидации некоммерческого сектора на международном уровне. Лаборатория НКО — это пространство, посвященное деятельности российской благотворительности: место для презентаций успешных и инновационных проектов, коворкинг для обмена идеями и компетенциями.

К открытию Форума «Сочи-2018» Фонд «Росконгресс» приурочил запуск нового информационно-аналитического портала. Платформа представляет интерактивную библиотеку знаний и систему навигации по сессиям, спикерам и экспертам, аналитическим материалам, темам мероприятий Фонда.

Фото предоставлено фондом "Росконгресс"

Была презентована и первая дистанционная регистрация бизнеса через онлайн-сервис «Деловая среда» от Сбербанка, с помощью которой предприниматель в четыре шага может сформировать заявку о регистрации бизнеса. Для этого ему достаточно предоставить персональные данные, выбрать вид предпринимательской деятельности, систему налогообложения и оплатить госпошлину, не покидая сайт.

Для глав регионов организаторы Форума предоставили особый сервис — Гостиную губернаторов. В новом переговорном комплексе прошла 81 встреча глав субъектов с участниками и гостями мероприятия в неформальной обстановке.

На площадке Форума работала и гостиная «Росконгресс», где прошло более 40 деловых встреч с представителями бизнеса и профильными министерствами регионов России, а также состоялись церемонии подписаний соглашений о сотрудничестве.

Традиционно в Сочи прошли церемонии награждения победителей конкурса лучших социально-экономических практик среди регионов России, лауреатов и победителей конкурса «Лучший социальный проект» в шести номинациях, победителей Всероссийского конкурса программ социального развития регионов на соискание премии имени Александра Починка.

Фонд «Росконгресс» совместно с Национальным центром ГЧП объявил лучшие инфраструктурные проекты года и провел церемонию награждения лауреатов Национальной премии в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА».

В преддверии Форума, 14 февраля, на его площадках впервые прошли мероприятия Дня молодежного предпринимательства. На 15 сессиях были затронуты такие актуальные вопросы, как защита интеллектуальной собственности, правовые тонкости использования криптовалют, возможности для молодежи в цифровой экономике. Завершились мероприятия пленарной сессией «Новая экономика: потенциал молодежногопредпринимательства», на которой обсудили роль молодежи как двигателя инновационного творчества и носителя интеллектуального потенциала в эпоху четвертой промышленной революции.

За время работы Форума было подписано 538 соглашений и протоколов о намерении на общую сумму 794,057 млрд рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).

Краснодарским краем заключено 190 соглашений на общую сумму 223 млрд рублей.

Крупнейшие соглашения:

1. Соглашение между ВТБ и ретейлером «Магнит» о продаже 29,1% акций. Сумма сделки составляет 138 млрд рублей.

2. Соглашение между ООО «РусАл Тайшет» и Внешэкономбанком о строительстве Тайшетского алюминиевого завода мощностью 429 тыс. тонн. Сумма сделки составляет 80,3 млрд рублей.

3. Соглашение между Ростовской областью и «Российскими автомобильными дорогами» («Автодор») о строительстве автомагистрали вокруг Аксая. Сумма сделки составляет 77,4 млрд рублей.

Среди подписанных Фондом «Росконгресс» соглашений о стратегическом партнерстве следует отметить значимые трехсторонние соглашения о взаимодействии с российскими регионами по продвижению их инвестиционных и экспортных проектов. Соглашения о сотрудничестве заключены с 20 субъектами: Астраханской, Архангельской, Брянской, Владимирской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Магаданской, Омской, Тульской и Ульяновской областями, Еврейской автономной областью, Камчатским краем, республиками Башкортостан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карелия, городом Севастополем и Пермским краем.

На продвижение российских стартапов на рынки Китая (включая Гонконг) и Индии нацелено соглашение Фонда «Росконгресс» с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ). Также Фондом «Росконгресс» подписаны соглашения о сотрудничестве с Российско-Американской ТПП, «Деловой Россией», «Медиахолдингом „Эксперт“», «Национальным Центром развития государственно-частного партнерства», Ассоциацией юристов, с cоюзом «Молодежные социально-экономические инициативы», МГИМО МИД России.

Участники Форума

Рост количества участников Форума составил 27% по сравнению с 2017 годом.

Общее количество участников Форума по всем категориям (включая СМИ, участников выставки) составил 6123 человека из России и 63 стран (Австрия, Азербайджан, Албания, Аргентина, Армения, Багамы, Бахрейн, Белиз, Беларусь, Бельгия, Великобритания, Венесуэла, Виргинские острова, Виргинские острова (Великобритания), Вьетнам, Германия, Гондурас, Гонконг, Греция, Дания, Израиль, Индонезия, Ирак, Испания, Италия, Казахстан, Каймановы Острова, Канада, Кипр, Китай, Колумбия, Люксембург, Мальта, Мексика, Мозамбик, Молдова, Монголия, Нидерланды, Нормандские острова, ОАЭ, Панама, Польша, Приднестровская Молдавская Республика, Республика Абхазия, Республика Корея, Руанда, Сальвадор, Сербия, США, Сьерра-Леоне, Таиланд, Танзания, Турция, Уганда, Филиппины, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эритрея, ЮАР, Япония).

В Форуме приняли участие 896 представителей российского делового сообщества, 204 представителя иностранных компаний. Среди них 487 компаний из России и 116 иностранных компаний. В Форуме были представлены 83 субъекта Российской Федерации, 77 — на уровне глав.

В числе принявших участие иностранных официальных лиц главы иностранного дипломатического корпуса в РФ из 20 государств.

Работу инвестиционного форума освещала открытая студия «Комсомольской правды», расположенная на площадке проведения мероприятия – в Главном медиацентре.

Организатором форума выступает фонд «Росконгресс» - крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.