2018-02-17T17:53:30+03:00
Спорт

За кого болеть на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане сегодня, 18 февраля

"КП" рассказывает, на что обратить внимание в очередной день зимних Игр
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Лыжная сборная России стартует на Олимпиаде в эстафете.Лыжная сборная России стартует на Олимпиаде в эстафете.Фото: REUTERS
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Горные лыжи. Гигантский слалом. Мужчины

Когда: 04:15

У России в этом виде горных лыж всего один представитель. Иван Кузнецов в лучшем выступлении Кубка мира этого сезона показал 57-й результат.

Лыжные гонки. Эстафета 4 по 10 км. Мужчины

Когда: 09:15

За сборную России в эстафете побежит четверка молодых и дерзких - это Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов. Почему бы нашему квартету не дать бой норвежцам в битве за золотые награды?

Фристайл. Акробатика. Мужчины

Когда: 14:00

Россиянин Илья Буров победил в квалификации фристайла, тогда как его брат, выигравший Кубок мира, остался за чертой финалистов. Еще один наш представитель - Павел Кротов. 4 года назад на Олимпиаде в Сочи он был десятым, а на этапе Кубка мира в США занимал пятое место.

Конькобежный спорт. 500 метров. Женщины.

Когда: 14:56

Наша единственная представительница в спринте - это Ангелина Голикова. Ее результаты в последние годы в целом достаточно скромны. Однако на недавнем чемпионате Европы в Коломне она была второй на 500-метровке.

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