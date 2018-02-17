Пятеро смелых: герои Олимпиады, которые никогда не попадут на пьедестал

СЕГОДНЯ 19:11 2018-02-17T19:26:50+03:00

Пит Тафотуфуа, лыжные гонки

Лыжник из Тонга Пит Тафотуфуа поразил всех своих торсом еще на открытии Олимпиады в Рио-2018, куда поехал, как…тхэквондист. Но там этот внешний вид выглядел еще хоть как-то уместным. Но в Пхенчханге, при минусовой температуре…Боязно за него как-то сразу стало.

Еще страшнее за Пита было на дистанции. Если в Рио, он проиграл разгромно еще в первом раунде за пару минут, то в Пхенчханге ему предстояло пробежать 15 километров. А это вам не шутки. На Олимпиаду в Южную Корею Тафотуфуа отобрался в последний момент, выполнив квалификационный норматив. При том, что тренировался , в основном, на роликовых лыжах. Кстати, готовился он вместе еще одним чудаком: 43-летним мексиканским бизнесменом Германом Мадрасо. Тот тоже встал на лыжи лишь год назад. К финишу «пятнашки» Пит пришел 114-м, Мадрасо - последним. Оба радовались, как дети. По словам Пита, для него на последних километрах, главное, было не упасть на глазах у зрителей.

К финишу «пятнашки» Пит пришел 114-мФото: REUTERS

На радостях тонганец вошел во вкус и заявил, что выступит и на Летней Олимпиаде-2020, но уже, как пловец… У Пита есть с кого брать пример. 42-летняя бразильянка Жаклин Моран принимала участие в шести, как летних, так и зимних играх. Летом каталась на маунтинбайке, зимой меняла велосипед на лыжи. Перед играми в Сочи переметнулась в биатлон. Но сейчас решила сконцентрироваться только на лыжных гонках. В разделке на 10 километров в Пхенчхане она стала 76-й.

Про ямайских бобслеистов уже сняли комедию «Крутые виражи».Фото: REUTERS

Ясмин Фенлатор-Викториан и Кэрри Рассел, бобслей

Про ямайских бобслеистов уже сняли комедию «Крутые виражи». Продолжение картины вполне можно посвятить уже бобслеисткам из этой страны рома и регги. Только это будет триллер. Бывшей американке Ясмин Фенлатор- Викториан и экс-бегунье Кэрри Рассел удалось отобраться на Олимпиаду в Пхенчхан. Наставница у них была весьма серьезная – олимпийская чемпионка немка Сандра Кириасис. Вот только перед самыми Играми в команде произошел конфликт. Немку понизили в должности до аналитика. Она обиделась и запретила использовать боб, на котором должны были соревноваться девушки. Оказывается, Кириасис арендовала его у себя на родине. А без него, как говорится, и не туды и не сюды… В бобслее многое зависит от машины, на которой вы несетесь по ледяному желобу. Где найти замену до 20 февраля, когда стартуют соревнования? Помочь финансово соотечественницам вызвался один из производителей ямайского пива. Дело за малым – найти свободный боб. А это вам не такси…

Тренироваться начала, по ее словам, только за два месяца до Игр.Фото: REUTERS

Адеагбо Симиделе, скелетон

Нестись вниз головой на скелетоне – то еще удовольствие. Но нигерийка Адеагбо Симиделе решила рискнуть. И стала первой представительницей Африки в этом виде спорта. Тренироваться начала, по ее словам, только за два месяца до Игр. И, что удивительно, прошла квалификацию. В Южной Корее она заняла последнее место, и это при том, что в каждой попытке она была едва ли нее лучшей на разгоне. А вот дальше ехать становилось уже труднее. Зато теперь впечатлений на всю жизнь. И нигерийки выступят еще и в соревнованиях бобслеисток.

Он примет участие в двух дисциплинах: гигантском слаломе и слаломе. Главная цель – финишировать.Фото: REUTERS

Шенни Огбани-Абеда, горные лыжи

Вообще, он живет сейчас в Канаде, куда эмигрировали из Эритреи его родители. Но на Олимпиаде в Корее выступает за свою историческую родину. В Канаде в детстве гонял, как и все мальчишки, шайбу. А потом переквалифицировался в горнолыжники. Принимал участие в юношеских зимних Играх в 2012 году, в Сочи на взрослую Олимпиаду, правда, не отобрался. Затем получил тяжелую травму ноги, но в Пхенчхан в итоге попал. Он примет участие в двух дисциплинах: гигантском слаломе и слаломе. Главная цель – финишировать.