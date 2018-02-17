Мартин Скорсезе идет на Рим

17 Февр. 21:00 2018-02-17T21:48:25+03:00

Скорсезе и Херст обещают сделать такой сериал, какого еще не было Фото: кадр из фильма

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Великий тандем в лице режиссера Мартина Скорсезе и сценариста Майкла Херста вскоре приступит к работе над историческим сериалом, посвященным первым правителям Рима. Проект уже получил рабочее название - "Цезари", а Херст написал к нему не только сценарий пилота, но даже подготовил план развития первого сезона. В нем будет рассказана история о том, как Юлий Цезарь, подобно всем молодым аристократам, начал восхождение к славе и власти с относительно невысоких постов. В 70г. до н.э. он был избран квестором (казначеем), в качестве коего и был отправлен в провинцию Иберию (ныне Испания). Как, будучи в Кадисе, он увидел статую Александра Великого и с грустью подумал, что к своим 30 годам Александр завоевал уже весь мир, тогда как сам Цезарь к тому времени не совершил ничего выдающегося...

Цезарь в исполнении Алена ДелонаФото: кадр из фильма

Майкл Херст так прокомментировал свое видение великого полководца в будущем сериале:

"В фильмах Цезарь чаще всего предстает на экранах в качестве мужчины средних лет, занятого политической деятельностью. Мы же хотим показать его в юности, когда он был фантастически амбициозен и честолюбив".

Что ж, Майкл Херст, сценарист и продюсер таких мегакрутых сериалов, как "Викинги, "Камелот", "Борджиа" и "Тюдоры" вскоре преподнесет еще один подарок поклонникам качественных исторических драм.

Цезарь из сериала "Рим" (2005)Фото: кадр из фильма

Оказалось, что Мартин Скорсезе тоже поклонник истории Древнего Рима! Он признался, что давно хотел принять участие в создании проекта о той великой эпохе. Херст рассказал, что Скорсезе как будто ждал, когда ему позвонит консультант по истории, с которым они тут же начали обсуждать будущее проекта, разговаривать об итальянской поэзии и сыпать фразами на латыни.

Ожидается, что снимать сериал начнут уже в следующем году в Италии. Майкл Херст пока не сообщил, на каком канале выйдет сериал.

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