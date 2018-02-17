2018-02-17T23:51:38+03:00
Спорт

Геннадий Онищенко: Уверен - хоккеисты сборных России и США немытые пальцы в рот не кладут

Так экс-главсанврач страны в эфире Радио "Комсомольская правда" прокомментировал запрет рукопожатий на Олимпиаде [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Геннадий ОнищенкоГеннадий ОнищенкоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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...И вот такого на Олимпиадах тоже пока еще не было. В субботу, 17 февраля, оргкомитет Зимних Игр - 2018 в Пхенчхане запретил пожимать друг другу руки игрокам на хоккейном турнире. (В данном случае - сборных России и США.) В Twitter-аккаунте Федерации хоккея России также сообщалось и о том, что "рукопожатия капитанов команд - до игры и после матча, а также членов команд - заменены отбиванием кулачков". Это сделано "в связи со случаями заболевания норовирусом".

Такая вот спортивно-вирусная сенсация.

- Сразу замечу - это излишняя предосторожность, - заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" первый зампред Комитета Госдумы по науке и образованию, академик Академии медицинских наук РФ Геннадий Онищенко. - И я гарантирую, что даже если бы кто-то из находившихся на поле хоккеистов или арбитров был бы инфицирован и инфекция находилась бы в инкубационном периоде, то есть, когда она еще себя не проявила, - не передалась бы здоровым ни в коем случае. Потому что - уверен - игроки и одной, и другой команды не только знают правила гигиены, но и соблюдают их. То есть, немытые пальцы в рот себе не кладут. Да и мытые тоже...

- Дело тут разве только в пальцах и гигиене?

- Моя версия - это такой, протянутый за уши повод, чтобы не здороваться с нашими. Чтобы они - под благовидным безграмотным предлогом - показали свое отношение к нашим.

- Кто они - американцы или оргкомитет Олимпиады?

- Ну, может быть, они попросили, оргкомитет же всё равно под их началом находится. Всем же МОКом рулят американцы. От этого - все мракобесие, которое творится вокруг нашей команды. Главный-то дирижер - в Вшингтоне. В самой непосредственной близости к Белому дому.

И еще мы должны сказать, что МОК провалил подготовку к Олимпиаде, не обеспечив самое главное...

- Санитарный надзор?

- ...безопасность пребывания олимпийских команд и болельщиков на Играх. В этом виновата, конечно, и принимающая сторона.

- Что вы имеете ввиду? То, что вирусы прямо вот так свободно разгулялась? (По разным данным, норовирусом инфицированы несколько десятков, если не сотен человек, россиян среди них нет.)

- На нашей Олимпиаде в Сочи буквально на молекулярном уровне строго соблюдались требования санитарных норм.

- А на исход игры - наши победили американцев со счетом 4:0 - "нерукопожатная дезинфекция" повлияла? Микробы, так сказать...

- Повлияло одно - любовь нашей молодой команды к своей Родине и желание доказать, что Россия - великая спортивная держава. И что никакие ухищрения и ужимки прогнившего насквозь Международного Олимпийского комитета ...

- ... И мирового империализма...

- ...не остановят Россию. (Так... А вы не ехидничайте.) Поэтому - после окончания Олимпийских игр наша страна должна возглавить работу по оздоровлению Международного Олимпийского движения и возвращению его к тем исконным ценностям, которые исповедовались еще в Древней Греции.

- А их-то какой вирус поразил?

- Олимпиада должна нести мир, а не разжигать конфликты между людьми и не дискриминировать государства.

- Да - и что это за норовирус, которого там так боятся?

- Это - вирус, который обычно передается элементарным путем. И через пищу... А такие строгие меры - как запрещение рукопожатий - обычно вводят ну в очень крайне отсталых от цивилизации районах... Когда у людей нет элементарных средств гигиены - воды, мыла...

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Геннадий Онищенко: "Какого микроба испугался оргкомитет ОИ-2018, запретив рукопожатие хоккейным сборным РФ и США".

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