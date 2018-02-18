Российские спортсмены в восьмой день Олимпиады выиграли медаль в лыжных гонках

СЕГОДНЯ 00:04 2018-02-18T00:39:41+03:00

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17 февраля, на Олимпийских играх в Пхенчхане было разыграно девять комплектов наград. Наша команда пополнила копилку бронзой. У российских спортсменов теперь 9 медалей и по этому показателю мы идем на восьмом месте. В общекомандном первенстве лидируют немцы (9 золотых – 4 серебряные – 4 бронзовые награды), вторые – норвежцы (7-8-7), третьи – голландцы (6-5-2).

XXIII Олимпийские зимние игры. Пхенчхан (Южная Корея), 17 февраля

Лыжные гонки

Женщины. Эстафета 4х5 км. 1. Норвегия (Ингвильд Остберг, Астрид Якобсен, Рагнхильд Хага, Марит Бьорген) – 51.24,3. 2. Швеция (Анна Хааг, Шарлотта Калла, Эбба Андерсон, Стина Нильссон) – отставание 2,0. 3. Олимпийские атлеты России (Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская) – + 43,3.

Наши девушки практически сотворили чудо, дав бой команде астматиков. Непряева вообще выиграла свой этап. Такого результата в женской эстафете у нас уже не было много лет. Накаченная Бьорген – уже семикратная олимпийская чемпионка.

Прыжки на лыжах с трамплина

Мужчины. К-125. 1. Камил Стох (Польша) – 285,7. 2. Андреас Веллингер (Германия) – 282,3. 3. Роберт Йоханссон (Норвегия) – 275,3… 26. Евгений Климов – 220,6… 30. Денис Корнилов – 196,3… 39. Михаил Назаров – 103,4… 42. Алексей Ромашов (все – Олимпийские атлеты России) – 99,8.

Камил Стох в этом году выиграл в одну калитку Турне четырех трамплинов, победив на всех четырех этапах. А сегодня к двум своим золотым медалям Сочи-2014 добавил еще одну. Больше только у Симона Аммана (четыре), который на этот раз был только 13-м.

Камил Стох (Польша)Фото: REUTERS

Скелетон

Женщины. 1. Элизабет Ярнольд (Великобритания) – 3.27,28. 2. Жаклин Леллинг (Германия) – 3.27,73. 3. Лаура Деас (Великобритания) – 3.2

29-летняя Элизабет Ярнольд повторила успех Сочи-2014 и стала двукратной олимпийской чемпионкой. Наши в этом виде программы не участвовали, их просто не пригласили.

Шорт-трек

Мужчины. 1000 м. 1. Самуэль Жирар (Канада). 2. Джон-Анри Крюгер (США). 3. Ира Сео (Южная Корея)… 6. Семён Елистратов… 27. Александр Шульгинов. Павел Ситников (все - Россия).

Семен Елистратов, выигравший бронзу в первый день Олимпиады на дистанции 1500 метров, на этот раз в финал не пробился. Неожиданно победил канадец Жирар, после того, как за ним упали главные претенденты – корейцы.

Семен Елистратов, выигравший бронзу в первый день Олимпиады на дистанции 1500 метров, на этот раз в финал не пробился.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Женщины. 1500 м. 1. Минчжеон Чой (Южная Корея). 2. Ли Цзиню (Китай). 3. Ким Боутен (Канада)… 21. Софья Просвирнова. Екатерина Ефременкова (обе – Россия) дисквалифицирована.

Наши девушки не смогли пробиться в полуфинал. У хозяек еще одна победа в коронном виде спорта.

Биатлон

Женщины. Масс-старт. 12,5 км, четыре огневых рубежа. 1. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 35.23,0 (1 штрафной круг). 2. Дарья Домрачева (Белоруссия) – отставание 18,8 (1). 3. Тирил Экхоф (Норвегия) – + 27,7 (2)… 30. Татьяна Акимова (Олимпийские атлеты России) – + 6.09,4 (6).

Что имеем – не храним… Анастасия Кузьмина, родная сестра Антона Шипулина, выиграла уже третье золото для Словакии – по одному на трех последних Олимпиадах. Трехкратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 Дарья Домрачева из Белоруссии взяла серебро.Фристайл

Женщины. Слоуп-стайл. 1. Сара Хефлин – 91,20. 2. Матильда Гремо (обе – Швейцария) – 88,00. 3. Изабель Аткин (Великобритания) – 84,60… 12. Анастасия Таталина – 51,20… 14. Лана Прусакова ( оби - Россия) – 70,60.

Нашим девушкам, по их словам, помешало волнение. А у швейцарцев уже второе золото.

Горнолыжный спорт

Женщины. Супергигант. 1. Эстер Ледецка (Чехия) – 1.21,11. 2. Анна Файт (Австрия) – 1.21,12. 3. Тина Вайратер (Лихтенштейн) – 1.21,22.

Пожалуй, главная сенсация Олимпиады. Золото у горнолыжниц выиграла… сноубордистка. Двукратная чемпионка мира по сноуборду Эстер Ледецка перешла в другой вид спорта и победила. Австрийку Анну Файт уже все поздравили с победой, в том числе и Томас Бах. А тут такой конфуз… Кстати, дед Эстер Ян Клапач был известным хоккеистом и в 1972 году даже стал чемпионом мира в составе сборной Чехословакии.

Фигурное катание

Михаил КолядаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мужчины. 1. Юдзуру Ханю – 317,85. 2. Сома Уно (оба – Япония) – 306,90. 3. Хавьер Фернандес (Испания) – 305,24… 7. Дмитрий Алиев – 267,51. 8. Михаил Коляда (оба - Россия) – 264,25.

Дмитрий АлиевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наши ребята попадали… А 23-летний японец Ханю повторил успех Сочи-2014 и стал двукратным олимпийским чемпионом. Столько золотых наград у Евгения Плющенко.

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