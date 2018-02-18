Детям нужна мама. Хоть трансгендер, хоть трансформер…

СЕГОДНЯ 09:58 2018-02-18T12:12:49+03:00

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По закону опека имеет право изымать детей из семьи, если их жизни и здоровью что-то угрожает. То есть угрожает прямо здесь и сейчас. Иначе говоря, есть веские основания считать , что родители могут детей убить, покалечить, изнасиловать, заморить голодом. Именно поэтому детей нужно немедленно забрать из неблагополучной семьи (как из кровной, так и приемной), и поместить в более безопасное место под названием детдом. Таков закон.

В случае с Юлией С. из Екатеринбурга, у которой опека забрала двух приемных сыновей, речи об угрозе жизни и здоровью детей вообще не шло. К тому моменту дети воспитывались в семье Юлии несколько лет, и никаких нареканий от опеки, которая приходила с регулярными проверками, не было. Но тут встал половой вопрос. Как оказалось, он в России поострее квартирного.

Сотрудники управления соцполитики Орджоникидзевского района Екатеринбурга, обнаружив, что приемная мать двоих детей сделала себе операцию по удалению груди и ведет под псевдонимом блог про трансгендеров(сама Юлия С. утверждает, что вела блог в качестве подработки) без предупреждения нагрянули к ней домой и изъяли ребятишек. В опеке заявили, что Юлия ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности и даже потребовали возбудить в отношении нее уголовное дело.

Правда, полиция поначалу (пока история не приобрела такой резонанс) в возбуждении уголовного дела отказала. В полицейском рапорте говорится: приемные дети обуты-одеты-накормлены. А вот сотрудники опеки на суде заявили, что гигиенические условия в квартире Юлии не соответствовали общепринятым нормам (это зафиксировано в решении суда). «В квартире было грязно, ободраны обои, собаки справляли нужду на пол, на потолке была паутина».

Так и хочется спросить: а где же опека была раньше, до истории с трансгендером? Как же отдали детдомовских детей матери, которая позволяет животным гадить в квартире? Обычно в таких случаях полиция заводит еще одно уголовное дело: о ненадлежащем исполнении своих обязанностей сотрудниками опеки. Но такое дело не возбуждено.

Есть очевидные несостыковки и в истории с трансгендером. Во-первых, суд, назвав Юлию С. мужчиной и на этом основании отказав ей в возврате приемных детей, тем самым признал однополый брак. А в нашей стране такие браки запрещены. Едем дальше.

В заключении психиатров говорится, что Юлия идентифицирует себя как представителя мужского пола (хотя сама она утверждает, что ей было тяжело жить с грудью седьмого размера, именно поэтому она ее и удалила, и никаких действий по изменению пола она совершать не планирует). Хорошо, допустим, у Юлии действительно есть такое психическое расстройство, как транссексуализм. Кстати, к психическим заболеваниям оно не относится, и его нет в перечне заболеваний, при которых запрещено брать в семью приемных детей. Шизофрения к таким заболеваниям относится, а вот транссексуализм - нет.

Юлия С. до операции с мужемФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Да, я тоже за традиционные ценности. Меня вовсе не умиляют голубые европейские пары, воспитывающие детей. Моя толерантность в этом вопросе, увы, не столь высока. Но вернемся к Юлии. Разве в результатах психиатрической экспертизы говорится, что Юлия воспринимает себя гомосексуалистом? Нет. Значит, если верить тому, что Юлия трансгендер, и именно по этой причине она удалила себе грудь, то теперь она по идее должна уйти от мужа и начать сожительствовать с женщиной! Но Юлия упорно продолжает жить с мужем.

Посмотрите на ее фото в Интернете. Она очень привлекательная, сексуальная женщина, что с грудью, что - без. А может быть, тогда и мужу Юлии надо пройти психиатрическую экспертизу? Может, и у него какое-нибудь завихрение, мало ли с кем он там себя идентифицирует? Он ведь тоже не гомосексуалист и вряд ли бы захотел жить с женщиной, внезапно обернувшейся мужиком. Ему бы бежать разводиться, особенно, когда скандал разлетелся на всю страну, но ведь нет, не бежит.

Сотрудники опеки вначале должны были подобрать этим детям другую приемную семью, и только потом изымать их из семьи Юлии, считает наш колумнистФото: Алексей БУЛАТОВ

Знаете, что я думаю: сотрудники опеки попросту струхнули. Ну, мало ли, начальство узнает, что у них тут какая-то странная родительница-трансгендер, проще забрать у нее детей, а то потом проблем не оберешься. Традиционные ценности для России тема острая, лучше перебдеть, наверху за это только по головке погладят, а дети, ну что дети.. Вот про них то все как раз и забыли. Юлия с мужем (помимо троих родных детей) воспитывали двух приемных, да еще с тяжелыми диагнозами.

Причем, опека была оформлена безвозмездная. То есть государство не платило Юле зарплату за то, что она стала приемным родителем. А это, кстати, неплохие деньги. Более того, Юлия уже собирала документы на усыновление этих ребят. Сейчас они в детдоме. У одного из мальчишек 5-я группа здоровья, в свои 5,5 лет он не разговаривает. У второго ребенка сложная форма ДЦП. Думаете за ними очередь выстроится из приемных родителей? Пока не выстроилась, несмотря на то, что анкеты детей размещены в федеральной базе детей-сирот.

Если уж на то пошло, сотрудники опеки вначале должны были подобрать этим детям другую приемную семью, и только потом изымать их из семьи Юлии. Потому что детям нужна мама. Будь она хоть трансгендер, хоть трансформер, извините уж за каламбур. Теперь вместо мамы у детей казенная койка. Любой грамотный специалист, работающий с приемными детьми, подтвердит: для ребенка нет ничего страшнее повторного изъятия из семьи. Это предательство, пережитое дважды. Это то, что не удастся забыть, то, что всегда будет жить в сердце, то, что исковеркает личность, что будет мешать любить других людей.

Подобные травмы не излечиваются годами даже при сопровождении опытных психологов. Кто-то мне возразит: лучше детский дом, чем моральное растление, мать-трансгендер испортит психику ребенку, привьет ему половые нарушения, что вообще это «существо» может дать детям (да-да, именно таким словом - «существо» - называют Юлию некоторые блюстители нравов в соцсетях, да еще и рассуждают на тему ее возможных дальнейших половых изменений - что она себе зашьет и что пришьет).

И вот, что я на это отвечу: чем разводить подобную половую похабень, загляните как-нибудь в детдом. Я уверена: вы там никогда не были. И когда вам навстречу выбегут дети с криком «мама» или «папа», когда вы посмотрите им в глаза, когда у вас будет ком стоять в горле и вы прочувствуете, что такое детдом, вы меньше всего будете думать о трансгендерах. Я вам обещаю.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Ульяна СКОЙБЕДА

Ну так и правильно отобрали у трансгендера детей!

«КП»-Екатеринбург» опубликовала психиатрическую экспертизу Юлии С., у которой опека отобрала приемных детей за блог от имени трансгендера и удаление груди. В официальном документе черным по белому сказано:

«С. пояснила, что она меняет пол с женского на мужской, планирует уехать с детьми за границу, в связи с чем она с мужем попросила политического убежища в Испании. С. представила справку о наличии у нее диагноза «транссексуализм»… Заключение врачебной комиссии «[…] клиническая психиатрическая больница» от 3 июля 2017 года, которой С. установлен диагноз «транссексуализм». В ходе проведенного обследования специалистами было установлено, что С. с детства идентифицировала себя как представителя мужского пола, желала получить хирургическое и гормональное лечение с целью изменить свое тело в соответствии с избранным мужским полом, изменить паспортные данные на мужской пол. Врачебной комиссией установлена психологическая принадлежность к мужскому полу» (подробности)

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