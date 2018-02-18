2018-02-18T10:06:25+03:00
Общество

Ну так и правильно отобрали у трансгендера детей!

Обнародована психиатрическая экспертиза женщины, лишенной опеки за удаление груди. Наш спецкор Ульяна Скойбеда уверена: в этой истории чиновники с самого начала были правы
Ульяна СКОЙБЕДАобозреватель
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История 40-летней матери из Екатеринбурга Юлии С. облетела всю РоссиюИстория 40-летней матери из Екатеринбурга Юлии С. облетела всю РоссиюФото: Алексей БУЛАТОВ
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«КП»-Екатеринбург» опубликовала психиатрическую экспертизу Юлии С., у которой опека отобрала приемных детей за блог от имени трансгендера и удаление груди. В официальном документе черным по белому сказано:

«С. пояснила, что она меняет пол с женского на мужской, планирует уехать с детьми за границу, в связи с чем она с мужем попросила политического убежища в Испании. С. представила справку о наличии у нее диагноза «транссексуализм»… Заключение врачебной комиссии «[…] клиническая психиатрическая больница» от 3 июля 2017 года, которой С. установлен диагноз «транссексуализм». В ходе проведенного обследования специалистами было установлено, что С. с детства идентифицировала себя как представителя мужского пола, желала получить хирургическое и гормональное лечение с целью изменить свое тело в соответствии с избранным мужским полом, изменить паспортные данные на мужской пол. Врачебной комиссией установлена психологическая принадлежность к мужскому полу».

Юлия С. до операции с мужем Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Юлия С. до операции с мужемФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Точка в громком конфликте поставлена: женщина врала, что «в блоге просто фантазировала», чиновники с самого начала были правы.

Я, честно говоря, как-то в этом и не сомневалась: слишком серьезное обвинение и слишком тяжелые последствия для детей, чтобы бросаться диагнозами.

Теперь начнется новый хайп: «Ну и что, что трансгендер: деткам все равно лучше в семье, где их любят, с папой и папой! Вот, на Западе…».

И здесь я буду яростно не согласна.

Сладкие картинки, где два ухоженных гомосексуалиста ласкают младенца, вызывают во мне оторопь, физический ступор и обморочный шок.

Кроха, изуродованный с первых дней. Даже если его не заставят с пяти лет принимать таблетки по перемене пола, блокаторы гормонов (что вероятно, потому что ребенок любит папочек и будет ориентироваться на, извините, их ориентацию), малыш попросту растет в другой норме, лишен нормы.

Бедное дитя.

Мне скажут: как же так? А гражданские права? Эти люди работают, обладают избирательным правом и занимают должности – с какого перепугу детей им нельзя?

А я отвечу: психические больные поражены в правах. Шизофренику никто не даст усыновлять, хотя он ходит на выборные участки, и никому в голову не приходит кричать о дискриминации. Трансгендерность не зря определяют в психиатрических больницах, как и гомосексуальность.

Меня спросят: как же быть с детьми, которых изъяли у Юлии С.? Пребывание в детдоме – пытка, неужели я не испытываю к ним сострадания?

Я скажу, что здоровых детей из детдомов у нас расхватывают лучше, чем на Западе. Знакомая год гонялась за возможностью усыновить сироту: это дефицит, причем исчезающий. Правда, о диагнозах конкретно этих деток, отобранных у Юлии С., нам ничего не говорят.

Мне бросят в лицо: а как же родные дети «радужных»? Многие из них хотят – и рожают, и даже заявляют об этом в соцсетях, следуя задаче: пропаганде извращения как нормальности.

А я останусь спокойна: да, это грустно, но здесь Бог решает, а не я. Родных детей у психически больных из-за одного диагноза никто не изымает. Больные рожают больных и здоровых. Говорят, вероятность пятьдесят на пятьдесят.

«КП»-Екатеринбург» опубликовала психиатрическую экспертизу Юлии С

«КП»-Екатеринбург» опубликовала психиатрическую экспертизу Юлии С

«КП»-Екатеринбург» опубликовала психиатрическую экспертизу Юлии С

«КП»-Екатеринбург» опубликовала психиатрическую экспертизу Юлии С

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Елена КРИВЯКИНА

Детям нужна мама. Хоть трансгендер, хоть трансформер…

По закону опека имеет право изымать детей из семьи, если их жизни и здоровью что-то угрожает. То есть угрожает прямо здесь и сейчас. Иначе говоря, есть веские основания считать , что родители могут детей убить, покалечить, изнасиловать, заморить голодом. Именно поэтому детей нужно немедленно забрать из неблагополучной семьи (как из кровной, так и приемной), и поместить в более безопасное место под названием детдом. Таков закон (подробности)

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