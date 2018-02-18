2018-02-18T21:23:28+03:00
Спорт

Сборная России выиграла серебряную медаль на Олимпиаде в Пхенчхане в мужской лыжной эстафете

Это десятая награда для российских спортсменов, впереди нас в гонке оказались лишь норвежцы
Максим ЧИЖИКОВЕвгений НЕСЫН
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Сборная России - серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане в лыжной эстафете.Сборная России - серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане в лыжной эстафете.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В воскресенье, 18 февраля, на Олимпиаде в Пхенчхане прошла самая, пожалуй, зрелищная лыжная гонка на этих Играх. Мужчины вышли на старт эстафеты 4 по 10 километров. В составе нашей эстафетной четверки - Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов.

По ходу дистанции наша команда выиграла легко первые два этапа. Небольшое "западение" случилось на третьем - Алексей Червоткин приехал третьим. Но на четвертом этапе Денис Спицов отыграл те 18 секунд отставания, которые были при передаче этапа! И в итоге приехал к финишу вторым.

Россиянин Денис Спицов (на переднем плане) вместе с норвежцем Йоханнесом Клебо на финише олимпийской эстафеты в Пхенчхане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россиянин Денис Спицов (на переднем плане) вместе с норвежцем Йоханнесом Клебо на финише олимпийской эстафеты в ПхенчханеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Денису Спицову в Пхенчхане не привыкать догонять. Он также тянулся за группой в скиатлоне, когда его завалил на самом старте норвежец Крюгер. И здесь достал лидера, и даже показал норвежцу Клэбо спину, что дорого стоит. Не хватило совсем чуть-чуть до золота. Может быть, не допущенного без объяснений на Олимпиаду Сергея Устюгова на одном из этапов. И все равно хочется крикнуть этим пацанам: «Спасибо, мужики!»

Впереди нас оказалсь сборная Норвегии, позади - французы. Норвежцы прошли дистанцию за 1 час 33 минуты 4,9 секунды, Россия проиграла 9,4 секунды победителям. "Бронзовая" Франция отстала на 36,9 секунды.

Денис Спицов смог поднять нашу команду с третьей на вторую строчку в эстафете Олимпиады. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Денис Спицов смог поднять нашу команду с третьей на вторую строчку в эстафете Олимпиады.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для сборной России это - десятая награда на нынешней Олимпиаде. У нас - 3 серебра и 7 бронзовых медалей на этих Играх в Пхенчхане.

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