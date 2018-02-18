Глава Минстроя Михаил Мень: Через четыре года обманутых дольщиков в России больше не будет

СЕГОДНЯ 12:50 2018-02-18T13:21:40+03:00

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В России до сих пор осталось несколько десятков тысяч обманутых дольщиков. Достроить проблемные объекты власти планируют в ближайшие годы. Работа идет активно. Об этом на форуме в Сочи заявил глава Минстроя Михаил Мень.

- Взятые на себя обязательства регионы в 2017 году выполнили. Они обещали достроить 140 проблемных объектов либо выплатить компенсации людям. Все это сделали. Причем объекты - это не дома, это разрешения на строительство, там может быть и два, и три, и больше домов, - заявил в интервью «КП» глава Минстроя Михаил Мень. - В этом году регионы первоначально брали ответственность за 180 объектов. А сегодня уже, набрав в легкие воздуха, сказали: готовы до конца текущего года 360 объектов завершить. Но общий объем – 836. Дорожная карта предусматривает завершение этих работ до 2022 года. Но сегодня есть понимание, и как решать проблемы вчерашнего дня, и как двигаться дальше.

Напомним, в России в ближайшие несколько лет планируют вовсе отменить долевое строительство. Точнее сделать его более безопасным для покупателей жилья. Сейчас продумывается специальная схема, в которой будут участвовать банки. И уже они будут давать гарантии клиентам.

Кроме того, новых обманутых дольщиков сейчас не будет появляться в принципе. По крайней мере, по тем проектам, которые получили разрешение на строительство после ноября 2017 года. С этого времени в стране заработал государственный Фонд защиты прав дольщиков.

Подробное интервью с главой Минстроя - читайте в одном из ближайших номеров «Комсомолки».