2018-02-18T13:21:40+03:00
Экономика

Глава Минстроя Михаил Мень: Через четыре года обманутых дольщиков в России больше не будет

А власти постепенно откажутся от долевого строительства - в его нынешнем виде
Евгений БЕЛЯКОВdd_money
Поделиться:
Комментарии: comments18
Глава Минстроя Михаил МеньГлава Минстроя Михаил МеньФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В России до сих пор осталось несколько десятков тысяч обманутых дольщиков. Достроить проблемные объекты власти планируют в ближайшие годы. Работа идет активно. Об этом на форуме в Сочи заявил глава Минстроя Михаил Мень.

- Взятые на себя обязательства регионы в 2017 году выполнили. Они обещали достроить 140 проблемных объектов либо выплатить компенсации людям. Все это сделали. Причем объекты - это не дома, это разрешения на строительство, там может быть и два, и три, и больше домов, - заявил в интервью «КП» глава Минстроя Михаил Мень. - В этом году регионы первоначально брали ответственность за 180 объектов. А сегодня уже, набрав в легкие воздуха, сказали: готовы до конца текущего года 360 объектов завершить. Но общий объем – 836. Дорожная карта предусматривает завершение этих работ до 2022 года. Но сегодня есть понимание, и как решать проблемы вчерашнего дня, и как двигаться дальше.

Напомним, в России в ближайшие несколько лет планируют вовсе отменить долевое строительство. Точнее сделать его более безопасным для покупателей жилья. Сейчас продумывается специальная схема, в которой будут участвовать банки. И уже они будут давать гарантии клиентам.

Кроме того, новых обманутых дольщиков сейчас не будет появляться в принципе. По крайней мере, по тем проектам, которые получили разрешение на строительство после ноября 2017 года. С этого времени в стране заработал государственный Фонд защиты прав дольщиков.

Подробное интервью с главой Минстроя - читайте в одном из ближайших номеров «Комсомолки».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Евгений БЕЛЯКОВ

 
Читайте также
Индекс Робин Гуда 2018
Агентство Блумберг решило подсчитать, сколько времени сможет прожить та или иная страна на деньги своего самого состоятельного гражданина. То есть результат зависит не только от размеров миллиардерского кошелька, но и от аппетитов государства
Новости 24
Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о нападении в Дагестане
Украинские неонацисты обещают новые погромы российских объектов в Киеве
Курдские военные отряды в Африне призвали сирийскую армию вмешаться в ситуацию
Число погибших при стрельбе у храма в Дагестане возросло до пяти человек
Российские хоккеисты с канадцами могут встретиться только в финале
Весна придет в Москву не раньше конца марта
Установлена личность подозреваемого в стрельбе у храма в Дагестане
Главу Центробанка Латвии задержали по подозрению в коррупции
Хоккейный турнир на Олимпиаде 2018: сборная России в четвертьфинале сыграет с победителем пары Словения - Норвегия
Ди Каприо рассказал, где находится самое холодное место на Земле
В Киеве радикалы напали на здания Россотрудничества и Сбербанка
В районе станции Москва-Рижская ребенок, катавшийся с горки, попал под электричку
В России назвали провокацией предложение Варшавы забрать советские памятники
Трамп: Россия преуспела в создании хаоса в США
В Иране заявили о готовности ответить на нарушение ядерной программы
На украино-российской границе скопилось больше 100 грузовиков
Лукашенко выразил протест МОК в связи с судейством фристайлиста Кушнира
СМИ узнали, что ЦРУ всегда вмешивалось в выборы в других странах
В Киеве проходит митинг сторонников Саакашвили, требующих отставки Порошенко
Порошенко решил принять участие в судебном процессе по делу о событиях на Майдане
В Иране создали комитет по расследованию авиакатастрофы в провинции Исфахан