2018-02-18T15:07:31+03:00
Общество

С помощью «жучков» могут разрешить слежку за своими машинами и домашними животными

Госдума предлагает не наказывать тех, кто использует «шпионские штучки» ради собственной безопасности
Роман ГОЛОВАНОВ
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Наталья Поклонская написала новый закон. Она предложила разрешить россиянам пользоваться «шпионскими игрушками»Наталья Поклонская написала новый закон. Она предложила разрешить россиянам пользоваться «шпионскими игрушками»Фото: Евгения ГУСЕВА
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История с курганским фермером, который следил за стадом коров с помощью GPS-трекера, прогремела на всю страну. Мужчина заказал из Китая "жучок", а его за это чуть не упрятали за решётку. На несправедливость дела обратил внимание на своей пресс-конференции Владимир Путин.

И вот депутат Госдумы Наталья Поклонская написала новый закон. Она предложила разрешить россиянам пользоваться «шпионскими игрушками». Но только в личных целях. Ну, следить за своими кошками, собаками, автомобилями. Сейчас «слежка» за личным имуществом обернется штрафом до 200 тысяч рублей или 4 годами тюрьмы.

- Я предложила внести изменения в Уголовный кодекс, - поделилась с «КП» Поклонская. - Эти приборы можно использовать в целях безопасности или для личных нужд. Люди за такое не должны нести ответственность. А наказывать будут тех, кто приобрел средства для умышленного и запрещенного сбора информации - это и шпионаж, и нарушение частной жизни человека. Если не нарушают права других людей, то наказывать не нужно. Например, родители смогут следить, где находится их ребенок. Ему надевают для такого на руку специальные часы. Или же человек сможет отследить, где находится его машина, если ее угнали. Законопроект уже прошел первый экспертный совет при нашем комитете в Госдумы. Представители ФСБ, Генпрокуратуры его подержали. Не поддержал введение изменений только Следственный комитет, потому что там не видят проблемы. Хотя даже Владимир Путин обратил на это внимание.

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