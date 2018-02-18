Челябинец превращает старье в деньги и одевает на них тысячи людей

СЕГОДНЯ 15:43 2018-02-18T15:43:26+03:00

Жители Челябинска выбрасывают 50 тысяч тонн текстиля. Этот факт подтолкнул Дмитрия Закарлюкина к созданию проекта «Вещеворот», в котором соединились экология и бизнес

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Начался «Вещеворот» в 2014-м, когда на Южный Урал хлынул поток беженцев с Украины. Челябинцы стали собирать переселенцам одежду. На улицах поставили контейнеры и стали собирать в них ненужные людям вещи.

- Примерно 80% - «шлак», — рассказывает Дмитрий Закарлюкин. — Мы за экологию, поэтому не могли просто так выкинуть вещи. Я нашел партнера, который занимается переработкой. Тряпки превращают в ватин, из которого делают набивку мягкой мебели, спецодежду. С этого нам капает немного денег. Одна из пяти сданных вещей — хорошая. Их мы бесплатно раздавали нуждающимся. Как-то разгружаю ящик, подходит ко мне мужичок. Спросил, что это такое. А через пару минут прибежал с десятком пар новых башмаков. Оказалось, что он на рынке работает и решил вот так внести свою лепту в доброе дело.

Сейчас в Челябинске три благотворительных магазина. Ценник - не дороже 200 рублей. Хипстеры и модники устраивают набеги, часами выбирая стильный лук. Ведь чего только не кидают в контейнеры «Вещеворота». Активисты пристраивают все: пуговицы и ветошь забирают любители рукоделия, из шуб делают тапочки или отдают в приюты для животных, где ими утепляют вольеры.

—В контейнер люди нередко бросают шмотки из Европы. Много брендовых, вроде «Дольче Габбана», — рассказывает Дмитрий Закарлюкин. — Вещи отличного качества, просто уже вышли из моды. Приносили вечерние и свадебные платья. Вот они обычно остаются невостребованными. Ведь когда приходит нуждающийся, ему главное - одеться. Приносили форму полиции, пожарных и лесников. Как-то пришла партия таджикских национальных костюмов, японские шелка.

В неделю в магазин приглашают по 20 семей. За прошлый год «Вещеворот» одел с ног до головы четыре тысячи человек.

- Мы никогда людям не отказывали, - рассказывает координатор по выдаче «Вещеворота» Наталья Выползова. – Бывает, Дима звонит ночью: «Утром приедут погорельцы из Кургана, надо помочь». Без проблем – одеваем! Приходят многодетные семьи. Десять вещей на каждого даем. Многие не верят, что это бесплатно. Переспрашивают: «Точно не надо платить?». У нас все, как в обычном магазине: на вешалках вещи чистые, отпаренные - ходишь, выбираешь. Только платить после примерочной не надо.

ЭКСПАНСИЯ НА СТРАНУ

Недавно проекту помог Фонд президентских грантов. Поскольку в Челябинске проект работает как часы, его авторы решили идти дальше. Ведь все чаще к ним обращаются жители отдаленных городов и деревень. На средства президентского гранта будет открыто отделение «Вещеворота» во втором крупнейшем городе региона – Магнитогорске.

- Мы поставим на его улицах и в торговых комплексах 20 контейнеров. Магнитогорск станет своеобразным хабом для окрестных городов. Из него проект будет распространяться в соседние населенные пункты.

В течение года «Вещеворот» начнет экспансию в другие регионы – Екатеринбург, Ижевск, Тюмень, Уфу.

Те, кто начинал этот проект в Челябинске, сейчас превратились в спецназ: свои должности передали новичкам, а сами стали группой быстрого реагирования. Если кто-то захочет наладить «Вещеворот» у себя в городе, отряд едет туда и максимально быстро запускает проект.