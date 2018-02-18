Юнус-Бек Евкуров: Если наши токари, электрики и сварщики не найдут работу у нас, тогда они поедут в другие регионы России

СЕГОДНЯ 17:10 2018-02-18T17:28:19+03:00

Глава Ингушетии - в студии Радио "Комсомольская правда" на форуме в Сочи - о том, как он собирается трудоустраивать выпускников республики [аудио]

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- Юнус-Бек Баматгиреевич, знаю, что на инвестиционном форуме в Сочи вы приходили в студию Радио «Комсомольская правда". Какое на вас впечатление наша выездная редакция произвела? Обычно вы к нам в студию приходите. А на этот раз - она к вам!

- В студию пришел все-таки я, хотя и сама студия приехала к нам на сочинский форум – это тоже верно. Когда меня там позвали в «Комсомольскую правду», знаешь, ваш "сочинский вариант" тоже произвел хорошее впечатление.

- Спасибо.

- Кстати, многие главы регионов это отметили. Вообще, пресса очень удобно расположилась на инвестфоруме в этом году, у каждого СМИ было по несколько площадок - для того, чтобы и руководители регионов, и предприниматели, инвесторы не стояли там в очереди… По несколько человек сразу пропускали и брали интервью.

То есть, если брать по удобству, я бы прессе в целом поставил бы высший балл. Молодцы, сделали красиво все! Ну, и радио «Комсомольская правда» не исключение.

- Насколько мне известно, вы в своем интервью нашей радиостанции рассказывали и о том, что собираетесь изучать и использовать опыт соседей из Дагестана, которые планомерно занимаются устройством своей безработной молодежи в других регионах России.... Вот что это за механизм, и в чем его плюсы? И в чем минусы?

- Ну, я еще буду разговаривать со своим коллегой, главой Дагестана Владимиром Абдуалиевичем Васильевым по этому поводу. Конечно, и наши специалисты побывают в этой республике, чтобы изучить опыт.

Но мы и сами уже несколько раз пытались такую практику внедрить, она и у наста уже работает.

- О чем речь?

- Во многие регионы России наши молодые ребята выезжают работать вахтовым методом.

Но мы уже лет пять реализуем и другой проект, когда многих выпускников наших вузов - по моей просьбе - главы областных администраций трудоустраивают у себя в регионе. Таких у нас где-то порядка 270-300 человек. Они работают в различных административных структурах краев, областей, других республик и получают опыт.

У нас сегодня есть великолепная возможность ежегодно выпускать из средне-специальных учебных заведений до 7000 человек. И, я думаю, мы теперь напрямую будем разговаривать с руководителями крупных предприятий страны, чтобы они помогли нам устроить у себя на работу наших ребят, получивших такие теперь уже редкие специальности – сварщиков, токарей, электриков. И чтобы наши парни могли пользоваться вот этими возможностями, находить себя и зарабатывать.

Юнус-Бек Евкуров: «По опыту Дагестана мы помогаем молодежи найти работу в других регионах России» 00:00 00:00

- А что, у вас в Ингушетии в самом деле много молодых людей, получивших редкие специальности?

- Да, это так. Раньше республика каждый год выпускала только три тысячи таких специалистов. Но мы за последние пять лет, в том числе, с помощью федерального центра, создали великолепную учебную базу - теперь ежегодно более чем по 60 специальностям у нас обучается уже более 7 000 парней и девушек.

- То есть, вы здесь несколько целей преследуете, можно сказать. Во-первых, ваши выпускники получают опыт в других городах и весях - и в результате в самой республике безработица сокращается, а потом - ваши парни и девушки могут же снова приехать в Ингушетию.

- Знаете, безработица - это тоже от лукавого. Есть строительные площадки, есть общественная работа…

Но, опять же, - молодые ребята учатся каким-то определенным профессиям и, конечно, тем, кто получил специальность токаря или сварщика, ну, не совсем хочется идти на стройки. Поэтому нам нужно продумать вопросы, как этих выпускников устроить так, чтобы они по своей профессии могли бы работать, - если не в республике, то в регионах России,,,

- Скажите, а вот вы пристраиваете – в хорошем смысле – в регионах России хороших ребят? Вы же знаете, что некоторые выходцы с Кавказа, может быть, где-то хулиганят там, создают такие неприятные моменты… Вот вы за этим следите?

- Вы знаете, некоторые выходцы из регионов России тоже на Кавказ приезжают и хулиганят, и тоже себя некрасиво ведут. Но есть законы физики, есть законы права и порядка…Ну, это же человеческий фактор. Говорить о том, что сейчас приедут к вам люди и они будут ангелочками? Конечно, мы будем отвечать. Но мы всегда должны понимать, что это дорога с двусторонним движением… Воспитывать молодежь будем вместе.