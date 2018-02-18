Олимпиада в Пхенчхане доказала: русский и украинец - братья навек

СЕГОДНЯ 20:02 2018-02-18T20:24:24+03:00

Илья Буров принес российской сборной 11-ю медаль на Играх и рассказал о том, что спокойно общается с Александром Абраменко из украинской команды

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Кадры после соревнований по фристайлу на Олимпиаде в Пхенчхане облетели весь мир. Олимпийский чемпион в акробатике Александр Абраменко из Украины стоит на пьедестале почета, по-братски обнявшись с бронзовым призером Ильей Буровым из России. Абраменко закутался в украинский флаг, а наш спортсмен, которому запрещено до конца Олимпиады даже прикасаться к родному триколору, с гордостью показывает на свою нашивку, где говорится что он - из России!

Российский спортсмен показывает нашивку, где говорится, что он из России.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Все же знают, из какой мы страны. в нашей дисциплине образовалось что-то вроде славянского братства. Россияне, украинцы и белорусы на соревнованиях держатся вместе. Я, например, давно дружу с украинским фристайлистом Александром Абраменко. Сегодня одним из первых поздравил его с золотой медалью, - говорит уже после соревнований наш Илья Буров в интервью порталу Teamrussia.pro.

Абраменко и Буров общаются легко между собой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но помимо этих двух друзей в призовой тройке могли быть и еще братья-славяне. Ведь в странах бывшего СНГ сильная школа лыжной акробатики:

- У нас хорошие отношения с Абраменко. Мы дружим, везде всё вместе делаем. Никакой вражды нет. В главный финал помимо нас и Павла Кротова вышел ещё белорус Станислав Гладченко. К сожалению, олимпийских медалей только три, - говорит Буров.

Буров и Абраменко после завершения соревнований Олимпиады.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К слову, у Александра Абраменко есть своя связь с Россией. На Олимпиаде 2018 в Пхенчхане за российскую команду выступала его девушка Александра Орлова, причем тоже - в лыжной акробатике. Она заняла восьмое место на этих Играх.