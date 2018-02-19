За кого болеть на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане сегодня, 19 февраля
Керлинг. Женщины. Россия - Швейцария, Дания - Россия
Когда: 03:05, 14:05
На этой Олимпиаде от сборной России ждали многого, но, увы, не вышло проявить себя молодой команде Моисеевой. У нас всего одна победа в стартовых поединках, так что дальше нужны только победы для нормального выступления.
Фигурное катание. Танцы на льду. Короткая программа
Когда: 04:00
Российскую сборную в этом виде программы представляют два дуэта. Один - достаточно необычный Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, и вице-чемпионы Европы этого года Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. В короткой программе командных соревнований Боброва и Соловьев, к слову, показали третий результат после канадцев и американцев.
Бобслей. Мужчины. Двойки.
Когда: 14:15
Российская команда представлена двумя экипажами. У нас - Алексей Стульнев и Василий Кондратенко а также Максим Андрианов с Юрием Селиховым. Но потолок для нас - это место за первой десяткой.
Хоккей. Женщины. Полуфинал. Канада - Россия
Когда: 15:10
Российско-канадская битва в любом виде спорта на льду интересна. Однако же, в женском хоккее преимущество канадской команды ну слишком велико для того, чтобы попытаться составить им конкуренцию.
Прыжки с трамплина. Мужчины. Команды.
Когда: 16:36
Четверка российских прыгунов выйдет на старт командного турнира. В составе нашего квартета - Алексей Ромашов, Денис Корнилов, Евгений Климов и Михаил Назаров. Посмотим, что получится уних в этом олимпийском турнире.