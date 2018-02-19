За кого болеть на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане сегодня, 19 февраля

СЕГОДНЯ 00:02 2018-02-18T20:22:11+03:00

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Керлинг. Женщины. Россия - Швейцария, Дания - Россия

Когда: 03:05, 14:05

На этой Олимпиаде от сборной России ждали многого, но, увы, не вышло проявить себя молодой команде Моисеевой. У нас всего одна победа в стартовых поединках, так что дальше нужны только победы для нормального выступления.

Фигурное катание. Танцы на льду. Короткая программа

Когда: 04:00

Российскую сборную в этом виде программы представляют два дуэта. Один - достаточно необычный Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, и вице-чемпионы Европы этого года Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. В короткой программе командных соревнований Боброва и Соловьев, к слову, показали третий результат после канадцев и американцев.

Бобслей. Мужчины. Двойки.

Когда: 14:15

Российская команда представлена двумя экипажами. У нас - Алексей Стульнев и Василий Кондратенко а также Максим Андрианов с Юрием Селиховым. Но потолок для нас - это место за первой десяткой.

Хоккей. Женщины. Полуфинал. Канада - Россия

Когда: 15:10

Российско-канадская битва в любом виде спорта на льду интересна. Однако же, в женском хоккее преимущество канадской команды ну слишком велико для того, чтобы попытаться составить им конкуренцию.

Прыжки с трамплина. Мужчины. Команды.

Когда: 16:36

Четверка российских прыгунов выйдет на старт командного турнира. В составе нашего квартета - Алексей Ромашов, Денис Корнилов, Евгений Климов и Михаил Назаров. Посмотим, что получится уних в этом олимпийском турнире.