Не сдрейфили, дрейфуя!

СЕГОДНЯ 01:46 2018-02-19T01:47:29+03:00

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Как часто, оглядываясь на какие-то события прошлого, считавшиеся героическими, видим отчетливо: да, тогда, конечно, но теперь… Про четверых, проживших - работавших на дрейфующей льдине в Ледовитом океане, такого не скажешь и теперь.

Надо отдать дань справедливости и тем отважным, кто до них устремился к макушке Земли. Американский исследователь Арктики и врач Фредерик Кук и в самом деле положил жизнь, можно сказать, на достижение полюса, однако убедительных доказательств, что он там побывал, не было у него. Первым-то полюса достиг другой человек - Роберт Пири: на собачьих упряжках он пришел на Северный полюс в 1909 году. Потом, через девять лет, до полюса добралась канадская экспедиция, руководимая Стефанссоном. Но наши-то девять месяцев прокантовались на льдине! И все это долгое, холодное время знали: случись что, не дай бог, самолеты за ними не прилетят, пароходы-ледоколы не подойдут.

Из этой отважной четверки, имена которых весь мир знал, я не встречался только с одним: Петр Петрович Ширшов рано ушел из жизни - в 47 лет.

Начальник экспедиции Иван Дмитриевич Папанин руководил всем хозяйством в экспедиции, притом верховодил на кухне и отменно готовил. Если требовалось на ручной лебедке заменить Ширшова, вконец вымотавшегося, и таким делом не пренебрегал, хотя и начальник. Рассказывал мне об отдельных эпизодах жизни на льдине: «Часто просыпались от жуткого треска льда - со сна и не сразу сообразишь, что это… Говорю ребятам: «Одеваться надо… На всякий случай…»

Эрнст Теодорович Кренкель, человек по самой сути своей невероятно спокойный и рассудительный, непревзойденный радист, рассказывал: «Мы начали работать сразу же, едва кое-как разобрались с вещами после того, как доставившие нас самолеты улетели. Петя Ширшов просто дрожал от нетерпения - так хотелось начать в океане промеры…»

Евгений Константинович Федоров, самый молодой в этой великолепной команде, вспоминал: «Знаете, теперь мне кажется иногда, что все, что было тогда, - не просто прошлая, далекая жизнь, я ее воспринимаю иногда почти как сон...»

Во время дрейфа на льдине они проделали огромный объем работы. Во-первых, доказали, что в самых северных широтах никакой земли нет - вопреки существовавшему тогда мнению. Обнаружили глубокую впадину на дне океана, о которой даже и не подозревали! Глубина океана в том месте составила 4395 метров. Еще важнейшее: в Арктике, несмотря ни на что, существует планктон! Метеонаблюдения - дело особое, им цены просто нет.

Жизнь их потом сложилась, конечно, по-разному. Но о том, что они герои, мы не забудем.