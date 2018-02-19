2018-02-19T01:47:29+03:00
История современности

Не сдрейфили, дрейфуя!

80 лет назад завершилась героическая одиссея первой советской полярной станции «СП-1»
Леонид РЕПИН
Поделиться:
80 лет назад завершилась героическая одиссея первой советской полярной станции «СП-1»80 лет назад завершилась героическая одиссея первой советской полярной станции «СП-1»
Изменить размер текста:

Как часто, оглядываясь на какие-то события прошлого, считавшиеся героическими, видим отчетливо: да, тогда, конечно, но теперь… Про четверых, проживших - работавших на дрейфующей льдине в Ледовитом океане, такого не скажешь и теперь.

Надо отдать дань справедливости и тем отважным, кто до них устремился к макушке Земли. Американский исследователь Арктики и врач Фредерик Кук и в самом деле положил жизнь, можно сказать, на достижение полюса, однако убедительных доказательств, что он там побывал, не было у него. Первым-то полюса достиг другой человек - Роберт Пири: на собачьих упряжках он пришел на Северный полюс в 1909 году. Потом, через девять лет, до полюса добралась канадская экспедиция, руководимая Стефанссоном. Но наши-то девять месяцев прокантовались на льдине! И все это долгое, холодное время знали: случись что, не дай бог, самолеты за ними не прилетят, пароходы-ледоколы не подойдут.

Из этой отважной четверки, имена которых весь мир знал, я не встречался только с одним: Петр Петрович Ширшов рано ушел из жизни - в 47 лет.

Начальник экспедиции Иван Дмитриевич Папанин руководил всем хозяйством в экспедиции, притом верховодил на кухне и отменно готовил. Если требовалось на ручной лебедке заменить Ширшова, вконец вымотавшегося, и таким делом не пренебрегал, хотя и начальник. Рассказывал мне об отдельных эпизодах жизни на льдине: «Часто просыпались от жуткого треска льда - со сна и не сразу сообразишь, что это… Говорю ребятам: «Одеваться надо… На всякий случай…»

Эрнст Теодорович Кренкель, человек по самой сути своей невероятно спокойный и рассудительный, непревзойденный радист, рассказывал: «Мы начали работать сразу же, едва кое-как разобрались с вещами после того, как доставившие нас самолеты улетели. Петя Ширшов просто дрожал от нетерпения - так хотелось начать в океане промеры…»

Евгений Константинович Федоров, самый молодой в этой великолепной команде, вспоминал: «Знаете, теперь мне кажется иногда, что все, что было тогда, - не просто прошлая, далекая жизнь, я ее воспринимаю иногда почти как сон...»

Во время дрейфа на льдине они проделали огромный объем работы. Во-первых, доказали, что в самых северных широтах никакой земли нет - вопреки существовавшему тогда мнению. Обнаружили глубокую впадину на дне океана, о которой даже и не подозревали! Глубина океана в том месте составила 4395 метров. Еще важнейшее: в Арктике, несмотря ни на что, существует планктон! Метеонаблюдения - дело особое, им цены просто нет.

Жизнь их потом сложилась, конечно, по-разному. Но о том, что они герои, мы не забудем.

Еще больше материалов по теме: «Леонид Репин «Свидетель истории»»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Леонид РЕПИН

 
Читайте также
Тухачевский применял химоружие, но не покушался на Сталина?
Накануне 125-летия самого яркого из первой пятерки красных маршалов Страны Советов главные мифы о Михаиле Тухачевском на Радио «КП» обсудили специалисты по истории Советской России первой половины 20-го века Борис Соколов и Елена Прудникова
Борис Усик: Болгарские летчики люфтваффе сбили над Сталинградом 200 советских самолетов
Бывший директор музея-панорамы «Сталинградская битва» в канун 75-летия победы на Волге опроверг несколько мифов и привел новые удивительные факты о главном сражении Второй Мировой
Новости 24
Спортивный арбитражный суд разберет дело российского керлингиста Александра Крушельницкого
СМИ: Сирийские войска могут войти в Африн в ближайшие 48 часов
В Ираке школьницу из ФРГ приговорили к шести годам тюрьмы за членство в ИГ*
Израильские ВВС нанесли авиаудар в ответ на ракетные обстрелы из сектора Газа
На территории московской туберкулезной клиники произошел пожар
Столтенберг: Модернизация российского ядерного арсенала провоцирует гонку вооружений
Тиллерсон: Вашингтон готовится расширить антироссийские санкции
Россияне Боброва и Соловьева идут шестыми на Олимпиаде после короткой программы в спортивных танцах
Пресс-аташе российской сборной: "Все официальные комментарии будут после вскрытия допинг-пробы "Б"
«Исламское государство»* взяло на себя ответственность за нападение в Кизляре
Погода в Москве 19 февраля будет облачной, местами пройдет умеренный снег
СМИ рассказали, как в Пекине американцы подрались с китайцами из-за «ядерного чемоданчика» Трампа
В МОК не исключают, что мельдоний Крушельницкому могли подмешать
В Калифорнии небольшой самолет приземлился прямо на шосе
Россия призвала США не поощрять «пещерный национализм» на Украине