Отчего такой суровый нрав у Дарьи Салтыковой?

СЕГОДНЯ 01:49 2018-02-19T01:49:41+03:00

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Об этом фильме «Комсомолка», внимательно следившая за его созданием, уже не раз писала. Причины понятные: злодейства Салтычихи - это не историческая любовь-морковь, здесь без шокирующих сцен не обойтись. Дарья Салтыкова в конце XVIII века так азартно измывалась над своими крестьянами, что даже в то не слишком нежное по отношению к крепостным время это выглядело чрезмерным. Как показывать такое зрителям? И, кстати, как в таком сниматься? Актеры, работавшие над картиной, именно необходимость психологически адаптироваться к кровавому миру Салтычихи называли одной из главных проблем.

- Моя дочь Стеша пришла как-то на съемки и ужаснулась, увидев все это и услышав вопли мамы, героиню которой как раз в тот момент казнили, - вспоминает актриса Кристина Бабушкина («Духless 2», «Оптимисты»), которая играет подручную Салтычихи Авдотью. Говорю ей: Стешенька, это кино, это не кровь, а красочка, все хорошо, доченька... Но нам и самим поначалу было непросто. Когда снимали, допустим, сцену порки, выяснялось, что у тебя как у человека эмоционального просто не хватает душевных резервов. Ну а дальше... Люди привыкают ко всему. В какой-то момент ты открываешь сценарий, изучаешь сцены, которые предстоит играть, и думаешь: ага, так, значит, здесь мы бьем наших служанок, потом еще кому-то отрезаем язык... Ну, все понятно, нормально! Как-то уже начинаешь существовать в этой системе координат.

Образ грозной Салтычихи достался красавице Юлии Снигирь. Фото: Канал «Россия 1»

«Система координат» обещает выглядеть весьма живописно - на съемочной площадке запросто можно было наткнуться, например, на отрезанную голову. Не настоящую, конечно, но выглядящую очень убедительно. Что поделать - каков сценарий, таков и реквизит.

Несмотря на весь этот натурализм, авторы стремились сделать не тяжеловесную драму, полностью соответствующую фактам, а скорее страшную сказку с участием исторических персонажей. Не случайно и главную героиню, которую играет Юлия Снигирь, они в какой-то степени даже оправдывают.

- До определенного момента зритель, по нашему замыслу, будет переживать за Салтычиху, которую обижают и предают любимые люди, - утверждает режиссер картины Егор Анашкин. - Мы не будем утверждать: мол, вот этот герой хороший, этот плохой. Потому что в жизни такого нет. Ведь зрители, которые смотрят «Крестного отца», до самого конца переживают за Майкла Корлеоне, несмотря на все то, что он делает.

«Кровавая барыня». С 19 февраля, понедельник - четверг, 21.00. Россия 1