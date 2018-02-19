Из барышни - в крестьянку

СЕГОДНЯ 01:50 2018-02-19T01:50:52+03:00

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Действие «Вольной грамоты» разворачивается в начале XIX века, в эпоху правления Николая I. Главная героиня Полина Лебедева (Татьяна Бабенкова) - воспитанница бездетного князя Головина. Внезапно ее благодетель умирает, и в этот момент счастливая жизнь девушки рушится. Выясняется, что по документам она крепостная, хотя и воспитана, как истинная барышня. Полину бросает жених. А затем наследник князя продает имение и всех крепостных графу Кречетскому. Новый хозяин начинает преследовать красавицу Полину. А его жена ссылает крепостную, невольно ставшую ей соперницей, на каторжные работы.

- Для меня ключевым моментом стала тема свободы и несвободы человека, - говорит режиссер картины Дмитрий Черкасов. - Чего она стоит, зачем нужна и может ли человек считать себя свободным, любя другого. Я снисходительно относился к жанру исторической мелодрамы. Хотя на самом деле именно благодаря этому жанру зрители и любят кинематограф. И я всегда задумывался, смогу ли сделать что-то подобное.

Самой сложной задачей было воссоздать эпоху. Для фильма сшили более 300 костюмов для главных героев и для актеров массовых сцен. Съемки проходили в Москве и Подмосковье, в Торжке и Тверской области. Снимали в старых усадьбах и исторических местах.

- Чтобы создать костюмы для нашего фильма, я сутками виртуально прогуливалась по выставкам и музеям мира, где выставлены

аутентичные вещи, - рассказывает художник по костюмам Елена Брянская. - Многие аксессуары являются точной копией экспонатов - например, прозрачный капор Полины или туфли одного из героев. Многое было куплено мной на блошиных рынках. Кружева для костюма главной героини мне привезли из Ирландии и Бельгии. Мы прорабатывали в деталях все, что смогли. Даже пуговицы на мундиры нам специально изготовили в Санкт-Петербурге. Увы, найти «правильные» вещи эпохи Николая I, где у двуглавого орла опущены крылья, оказалось невозможным.

Основные роли в фильме исполнили начинающие актеры, есть, впрочем, и известные лица. Например, Артем Ткаченко сыграл беглого преступника Левку Капова. В «Вольной грамоте» также снялась его жена Екатерина Стеблина. Это их первая совместная работа.

- Режиссер сказал: «У нас есть небольшая роль купчихи, в дом к которой забирается твой персонаж Левка», - вспоминает Артем. - Так мы оказались в первый раз вместе в одном кадре. Но самое интересное заключается в том, что нас в кадре на самом деле оказалось трое - Катя в тот момент была беременна. И спасло ситуацию лишь то, что она играла купчиху, у которой пышные платья с кринолином.

«Вольная грамота». С 19 февраля, понедельник - среда, 21.35. Первый