На мороз с голыми лодыжками — безобидная мода или приманка для простуд?

СЕГОДНЯ 15:10 2018-02-19T15:35:50+03:00

Популярное увлечение молодежи и подростков мы обсудили с известным врачом, а также выяснили, какие неожиданные осложнения могут принести простуды в этом сезоне

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При взгляде на нынешнюю молодежь и подростков многих сознательных граждан оторопь берет: как можно в 15-градусный мороз щеголять в кроссовках и коротких джинсах, между которыми синеет голая лодыжка?! Увещевания родителей на юных модников, понятное дело, не действуют, поэтому мы решили спросить авторитетного доктора, популяризатора науки Павла Бранда: чем грозит в сезон простуд оголение разных частей тела (ног, шеи, рук)?

- Заболеть ОРВИ без вируса невозможно, - первым делом напоминает Павел Яковлевич. - Для того, чтобы началась простуда или какое-то воспаление, нужно чтобы живущие внутри нас и рядом с нами бактерии и вирусы активизировались. А для этого человек должен замерзнуть: когда мерзнешь — хуже работает иммунитет. Такое может случиться, даже если вы наденете тридцать шуб, но на улице будет минус 50 и при этом вы не двигаетесь. В то же время, если человек активно двигается, и у него открыта лодыжка, шея или еще что-то, он может не заболеть, потому что не замерзает. И, конечно же, играет роль индивидуальная реакция — кого-то знобит в любой одежде и в любую погоду, а кто-то закален, и ему тепло полураздетым.

БУДЬ В КУРСЕ!

Осложнения ОРВИ: вслед за вирусами спешат бактерии

Как известно, простуды запускаются вирусами, против которых, напомним, бессильны антибиотики — принимать такие лекарства при ОРВИ (острых респираторных вирусных инфекциях) — большая ошибка, эти препараты могут ухудшить состояние, создавая лишнюю нагрузку на печень и почки. Но подвох в том, что в организме, ослабленном вирусной атакой, могут активизироваться вредные бактерии. Тут-то и начинаются осложнения, при которых антибиотики уже жизненно необходимы. Врачи в один голос призывают не пытаться вычислить осложнение и не назначать себе антибиотики самостоятельно.

- В этом сезоне мутировавшие вирусы разных семейств ОРВИ могут давать самые неожиданные осложнения, - предупреждает врач высшей категории, терапевт, кардиолог, эксперт международного биомедицинского холдинга «Атлас», кандидат медицинских наук Мария Кириллова. - У нас был пациент, прилетевший из Европы, у него там началось с ОРВИ, а потом стал болеть лоб, мы посмотрели — оказалось, фронтит, воспалилась лобная пазуха. Еще было несколько случаев, когда респираторные вирусы привели к дебюту бронхиальной астмы во взрослом возрасте. Встречаются менингеальные синдромы, связанные с воспалением оболочек головного мозга; респираторный дистресс, при котором нарушается проницаемость легочной ткани и развивается отек легких.

Чтобы определить начало и тип осложнения, нужно обязательно обратиться к врачу и сделать хотя бы простейшие анализы крови и мочи. «Бывает, что человек еще ничего не чувствует, а у него скрыто протекает цистит — мы это видим по анализу, но если вовремя не обнаружить и не начать лечить, может дойти уже до пиелонефрита, серьезного воспаления почек», - рассказывает доктор Кириллова.

КСТАТИ

По словам врачей, осложнения возникают чаще на 4 — 5 день после начала ОРВИ. Риск заработать их выше у тех, чей организм ослаблен из-за хронических заболеваний, в силу возраста, при беременности. А также если переносить простуду на ногах. При этом, если заниматься самолечением и «самоопознанием» осложнений, есть риск сделать еще одну ошибку:

- В этом сезоне бродят вирусы ОРВИ, из-за которых может держаться субфебрильная температура (то есть 37 — 37,4 градуса) до 10 — 14 дней, в том числе при отсутствии других ярко выраженных симптомов, кроме слабости и легкого жара в голове, - рассказал «КП» известный врач-невролог, кандидат медицинских наук, член-корреспондент Американской академии неврологии Виктор Косс. - В таких случаях может не быть осложнений, несмотря на долгое течение болезни, и тогда никакие антибиотики не нужны.

Повторим: отличить затяжную простуду от начавшегося осложнения сможет врач.

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В прошлую пятницу вечером запершило в горле, заложило нос и начало знобить. Но температура не поднялась выше 37,4 градусов, сильных болей и ломоты в суставах не было, и я вздохнула с облегчением: значит, не грипп, а «просто» ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция). (подробности)