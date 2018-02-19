В Тимирязевке проходит заключительный этап Московской олимпиады школьников по химии

СЕГОДНЯ 17:50 2018-02-19T18:00:16+03:00

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В Тимирязевской академии стартовал заключительный этап Московской олимпиады школьников по химии: 19 февраля в главном аграрном вузе страны провели теоретический тур. В финальной части олимпиады приняли участие 132 ученика столичных школ. Главная цель олимпиады — пробудить у школьников интерес к точным наукам, способствовать развитию творческих способностей и популяризировать научную деятельность.

В организации и проведении олимпиады участвовали кафедра химии, факультеты почвоведения, агрохимии и экологии и довузовской подготовки. Во время теоретического тура ребята решали задачи, требующие углубленного знания химии и математики, а так же четкого логического мышления. Победители теоретического тура смогут далее применить свои знания на практике: 25 марта состоится следующий тур олимпиады, во время которого участники будут выполнять лабораторные исследования.

Призеров Московской олимпиады школьников по химии будут определять по сумме баллов, набранных в первом и втором турах. Победителей ждут призы и льготы при поступлении в вузы.