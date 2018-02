Ученые впервые скрестили человека и овцу

СЕГОДНЯ 18:50 2018-02-19T19:07:53+03:00

Помесь человека и овцы успешно сотворили ученые из Калифорнийского университета (University of California, Davis). Об успехе эксперимента доложил Пабло Росс (Pablo Ross) - один из «творцов», выступив недавно на конференции Американского научного общества (American Association for the Advancement of Science) с докладом под названием «Навстречу ксеногенетическому поколению человеческих органов (Towards Xenogeneic Generation of Human Organs).

Экспериментаторы взяли яйцеклетку овцы и удалили из нее ядро. А на освободившееся место поместили стволовые клетки человека. Получился гибрид — химера — зародыш, содержащий овечьи и человеческие клетки. Через 28 дней развивающийся эмбрион уничтожили от греха. Хотя он мог бы развиваться и дальше, если бы его поместили в утробу какой-нибудь овце. Превратился бы в полноценное живое существо — барана с виду, но с некоторыми человеческими тканями.

Цели подобных экспериментов самые благие. Ученые хотят научиться выращивать человеческие органы внутри животных, чтобы пересаживать их нуждающимся в трансплантации. Тогда не придется дожидаться и подыскивать подходящего донора-человека - изымать необходимые «детали» можно будет у химер. Это перспективно еще и потому, что орган, выращенный внутри химеры, не станет отторгаться. Ведь стволовые клетки, необходимые для создания гибридного существа, возьмут у того человека, для которого и предназначается тот или иной орган. То есть, по сути, он будет ему родным.

В перспективе, используя технологию редактирования ДНК и метод CRISPR-Cas9, ученые планируют модифицировать геном животного, подавив образование его внутренних органов из собственных клеток — только из человеческих.

Химерами заняты не только калифорнийцы. В прошлом году свои «творения» создали испанцы, скрестив человека и свинью. Еще в 2009 году японский профессор Ютака

Ханазоно (Yutaka Hanazono) вырастил в овце поджелудочную железу, внедрив в животное стволовые клетки шимпанзе.

Первыми же были британские ученые из Ньюкаслского университета, которые в 2008 году скрестили человека с коровой. Правда, их цели немного отличались о тех, которые преследуют нынешние творцы. Британцы собирались добывать из химер эмбриональные стволовые клетки. Тот самый «волшебный» строительный материал, из которого можно получать чудодейственные лекарства от многих пока неизлечимых болезней.

Если верить мифам, то эксперимент по скрещиванию человека и крупного рогатого скота однажды был уже проведен в полном объеме. Получился Минотавр.

Пока лучшим источником эмбриональных стволовых клеток служат человеческие эмбрионы - развившиеся в женских яйцеклетках и умерщвленные зародыши нескольких дней от роду. Что, по мнению общественности и законодателей, крайне аморально и поэтому недопустимо ни в коем случае.

Химерных зародышей не так жалко, как человеческих. Но и на их пути стоит общественное мнение, которое вынуждает законодателей вводить разнообразные ограничения даже на эксперименты исключительно с химерами. Если бы ограничений не было, биологи вполне могли уже пару лет назад вырастить овцу или свинью или даже корову с чем-нибудь человеческим внутри.