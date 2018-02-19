Вера Брежнева конкурирует с Анджелиной Джоли и Миной Сувари

СЕГОДНЯ 20:10 2018-02-19T20:15:56+03:00

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Кто узнал в этой худосочной блондинке Веру Брежневу, много лет возглавляющую рейтинги самых сексуальных певиц шоу-бизнеса, тот настоящий фанат. Остальных преображение 36-летней красавицы, скорее, испугало. В новом клипе «Ты мой человек» певица примерила разные виды сексуального белья, что должно было «завести» слушателей, но добилась, скорее, лишь сожаления поклонников. Как говорится, не бельем единым живет публика, но и тем что оно скрывает. А тут Вере похвастаться уже нечем - слишком отчаянно певица следит за своими параметрами. После ежедневных занятий в спортзале и ограничений в еде, певица, похоже, сожгла свою сексуальность вместе с калориями. Сейчас Веру Брежневу вряд ли бы взяли в состав трио «ВИА Гра», скорее, в рекламу средств для радикального похудения. А ведь настоящая фамилия девушки весьма аппетитна и калорийна - Галушка. И это тот случай, когда стоит вспомнить про свои корни.

Вера Брежнева - Ты мой человек .

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