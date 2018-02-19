Получится ли у частных компаний приватизировать МКС

19 Февр. 22:15 2018-02-19T22:45:36+03:00

Обозреватель «КП» сомневается в том, что Роскосмос и NASA отдадут Международную космическую станцию в частные руки

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Есть такой старый анекдот. Приходит 80-летний дедушка на прием к врачу:

- Доктор, я хочу, чтобы, как Иван Иванович из соседней квартиры, всех девушек удовлетворять! А ему уже 82!

- А откуда вы знаете про его подвиги?

- Так он говорит!

- Он говорит?! Ну так и вы говорите!

Вот так и с Международной космической станцией. Уже пару недель космическая и политическая общественность находится в возбужденно-приподнятом состоянии. С одной стороны, вроде, с 2024 года NASA рекомендовано бюджетным комитетом перестать финансировать МКС и деньги вкладывать в перспективные проекты. И на американской стороне нашего земного шарика возникла идея – а не передать ли через шесть лет станцию частникам?

С другой, наша частная компания S7 (не та ее часть, которая авиакомпания, а та, которая хочет стать оператором космических запусков и купила платформу «Морской старт», но тоже принадлежащая миллионеру Владиславу Филеву) готова чуть ли не в концессию взять российский сегмент станции.

А теперь попробуем поговорить серьезно.

Итак, в 2025 году МКС исполнится 27 лет – первый модуль был запущен в 1998 году. Да, есть модули и новее. Но основа станции, блок из которого она управляется - это российский служебный модуль «Звезда». И он пробудет к тому времени четверть века на орбите. Другого нет и заменить его невозможно.

Российский модуль МКС "Звезда" с пристыкованным грузовым кораблем "Прогресс".Фото: NASA

Часто ездящие по командировкам могут представить, что собой представляет гостиница, в которой четверть века не делали ремонт.

Так вот примерно в таком же состоянии окажется и МКС.

В создание МКС страны-партнеры вложили, по разным оценкам, от 160 до 200 миллиардов долларов. Эти деньги заплатили (и еще будут платить) за опыт. Опыт создания жилых конструкций в невесомости и безвоздушном пространстве.

Так вот опыт этот показывает: рано или поздно техника не выдерживает. Мы помним историю с «оживлением» станции «Салют-7» космонавтами Владимиром Джанибековым и Виктором Савиных (происходило это не так, как в фильме, но все же происходило и действительно стало одной из сложнейших операций в космосе). Мы помним начавший рассыпаться «Мир» - на 11-й год полета этой станции на нем произошел и пожар, и авария системы терморегулирования, а потом её добил ударившийся в модуль при перестыковке грузовой «Прогресс».

МКС, благодаря предшественникам – советским и российским орбитальным станциям – пока ведет себя неплохо. Хотя ремонтные работы проводятся здесь постоянно. Одна возня с туалетами время от времени чего стоит.

То есть оставлять стареющую МКС без космонавтов нельзя. Случись чего в тот момент, когда станция будет без экипажа, вряд ли с ней удастся состыковаться так, как с «Салютом-7». Правда, некоторые специалисты уверяли меня, что МКС к автономной работе готова, но жизненный опыт подсказывает – лучше не рисковать. Кто знает, что случится, когда на Землю начнет неуправляемо сваливаться 450-тонная громада?

Если нужен экипаж, который будет постоянно обслуживать станцию, нужна и инфраструктура, которая будет людей на борту обеспечивать всем необходимым. Это пилотируемые корабли и грузовики, ракеты, которые их вынесут на орбиту. Плюс подготовка людей к полету, закупка воды, воздуха, продуктов питания.

Сделаем очень грубые приблизительные расчеты. NASA сегодня покупает одно место в корабле «Союз» для своего астронавта за примерно 75 миллионов долларов. Сюда входит подготовка в ЦПК имени Гагарина, но не входит подготовка в аналогичном американском центре в Хьюстоне. Но будем исходить из этой суммы. Значит, полет трех космонавтов и астронавтов (должны быть специалисты по обслуживанию и американского, и российского сегментов) обойдется никак не меньше 215 миллионов долларов. Если считать, что сегодня смена экипажа длится около полугода, получается, что по самым скромным прикидкам, год эксплуатации МКС обойдется в 430 миллионов «зеленых».

Теперь вопрос – как частник сможет отбить эти деньги? Какие работы могут принести прибыль, перекроющую затраты? Туристы? Пока очередь выложить по 40-50 миллионов долларов за прогулку к звездам не стоит. Научные эксперименты? А наберутся ли такие? И что сейчас мешает их проводить на станции?

Генеральный директор компании «S7 космические транспортные системы» Сергей Сопов еще в декабре прошлого года на конференции «Космос как бизнес» говорил о том, что есть идея поднять орбиту МКС с нынешних 400 км до 600 км и использовать ее как космическую базу. Мол, дежурная бригада космонавтов будет на станции собирать межпланетные корабли и аппараты для изучения космического пространства.

Сегодня и Россия, и США разрабатывают новые лунные корабли и ракеты для их доставки на орбиту. Схема их полетов не предполагает остановок не МКС.

И вряд ли сейчас Роскосмос или NASA начнут менять схемы в расчете на базу в виде МКС. Совершенно неочевидно, что станцию можно будет брать в расчет через 7-8 лет.

То есть идея Сергея Сопова чисто гипотетическая. Тем более, что брать в концессию он предложил только российский сегмент. А что делать с намертво пристыкованным к нему сегментом американским?

Конечно, не хочется терять такое уникальное сооружение, как МКС. Но нужно понимать, что рано или поздно от нее придется избавиться. И даже идея поднять ее орбиту повыше, а потом уже придумать, что с ней делать дальше, не проходит. Орбиту «Салюта-7» уже поднимали повыше исходя из точно таких же соображений.

В общем, как бы так ни было, перспективы, что одна богатая компания или консорциум таких компаний решится взять на себя управление – а значит и все риски – МКС, минимальны. Слишком высоки расходы, слишком сомнителен доход и слишком высок шанс потерять объект.

По всей видимости, в 2024-м или несколько позже станцию придется топить в Тихом океане. Вернее те части, которые не сгорят в атмосфере. И это будет очень сложная, уникальная операция. Столкнуть такую махину с орбиты, направить в нужную точку, учитывая разветвленность модулей и солнечных батарей, будет непросто. И, скорее всего, такой операцией займется Россия – у нас есть опыт практически филигранного, несмотря на неожиданные сложности, свода с орбиты «Мира». И такая операция по силам только государственной организации. Или даже скорее сообществу российских и американских инженеров из Роскосмоса и NASA, знающих МКС как облупленную.