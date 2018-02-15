Алена Савченко победила закон несправедливости: то, что ты хочешь больше всего - ты не получишь никогда

15 Февр. 21:30 2018-02-15T23:54:55+03:00

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Сегодня комментаторы сетуют на провал наших пар по фигурному катанию на Олимпиаде. У Тарасовой и Морозова были все шансы получить "золото", но падение Тарасовой и в итоге - обидная "деревянная" медаль. Пусть не обижаются на меня спортсмены, но сегодня я рада победе их конкурентов.

Сегодня олимпийской чемпионкой стала Алена Савченко. Ей тридцать четыре года, она вырвала золото на своей пятой и последней олимпиаде. Алена Савченко, которую предал тренер. У которой ушел партнер. Алена Савченко, которая в пятый раз решила начать жизнь сначала. Пусть она выступала за Германию. Но мне без разницы, за какую страну она выступала. Потому что она выступала за меня.

Украинская фигуристка, выступающая за Германию сумела, наконец, выиграть золотую медаль.Фото: REUTERS

"Наступит день, и тело проиграет", — так написал еще четыре года назад американский поэт Квейм Дейвс, посвятив свою поэму последнему прыжку Плющенко.

Легко ли женщине в тридцать четыре года скакать наравне с восемнадцатилетними? Когда речь идет не о том, как обыграть соперников, а как обыграть смерть? Потому что, как написал тот же Квейм Дейвс, однажды станет очевидно, что смерть сильнее силы. Не нужно считать, будто на этой олимпиаде Алена Савченко обошла наших спортсменов. Она победила смерть. Она победила время. Она победила мировой закон несправедливости, прописавший: то, что ты хочешь больше всего - ты не получишь никогда.

Алене не раз доводилось начинать все заново с новым партнеромФото: REUTERS

Она шла к золоту тридцать лет. Она положила на кон семью, личное счастье, здоровье, тихую и спокойную жизнь. Понятно, что эта Олимпиада была последней и эти четыре минуты, которые у нее были — тоже последние. Все не очень-то складывалось. Неопытный партнер Бруно Масса, упал в короткой программе. И тогда даже комментаторы шумно выдохнули в микрофон и сказали: если сейчас Савченко его убьет, то ее оправдают.

Сколько примеров в спорте, когда страшные жертвы оказываются напрасными. Я всегда следила за жизнью Юко Кавагути. Бедная девочка ради мечты заниматься у Москвиной, она потеряла страну, время, и разбила себе не только все кости, но и сердце.

У Алены сегодня были все шансы разбиться, как Юко об лед.

Алена Савченко и Бруно Массоосле "золотого" выступленияФото: REUTERS

После "золотого" выступления, Алена опустилась на колени перед своим партнером.

Иногда этот мир бывает справедлив. И все-таки несправедливо, не говорить нам, людям, об этом.

Не отдать Алене это "золото" судьи просто не смоглиФото: REUTERS

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«Аааа!» - вопит толпа немцев. Я не успеваю увернуться, и прямо в лицо мне бьет струя шампанского. Следующий душ из бутылки накрывает меня с головой. Я вся липкая и мокрая. Кто мог ожидать, что прижимистые немцы сойдут с ума от радости, празднуя золотую медаль фигуристов украинки Алены Савченко и француза Бруно Массо, выступающих под флагом Германии. (Учитывая тот смущающий факт, что Бруно долгое время не хотели давать немецкого гражданства. И по-немецки, кстати, он не говорит). (подробности)