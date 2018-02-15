Главный тренер "Атлетика": "Мы получили то, что хотели в игре со "Спартаком"

15 Февр. 23:29 2018-02-15T23:34:07+03:00

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"Спартак" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 1:3 испанскому "Атлетику", который сейчас идет на 13 месте в Ла Лиге. После матча главный тренер гостей Хосе Анхель Сиганда на пресс-конференции не скрывал ничего в общении с журналистами, подводя итог матчу с "красно-белыми".

- Поздравляем вас с триумфом. Сразу видно, что когда команда побеждает, то все становится хорошо. Сегодня были хорошо настроены, не так ли?

- Конечно, у нас как всегда был план. Но нам сегодня повезло - ожидали решительного натиска в начале игры и были готовы к этому. Было заметно, что соперник достаточно опытен и мы старались быть к этому готовыми.

- Испытываете ли вы какое-то облегчение после такого результата?

- Да, я доволен и мы приехали сюда, чтобы выигрывать. Рады тому, с каким результатом закончился матч. Не только я доволен, но и вся команда. Могу сказать такое за всех.

- Не кажется ли вам, что интесивность действий и концентрация были решающими в этом матче?

- Да, с самого начала мы настроены решительно. Ребята точно знали, что нужно делать и это дало свой результат, чему мы и довольны.

- Уже давно все мы ждали ту игру, которая позволит восстановить форму команды. Эта встреча станет такой?

- Может быть и так, но, безусловно, мы счастливы от того, что победили. У команды еще есть потенциал и мы не должны расслабляться. Что касается результатов последних матчей, то итог таких встреч не отражает силу команды. Мы должны работать в том же направлении.

- Мне хотелось бы уточнить судьбу Адурица. Будет ли он играть на чемпионате мира, какие вообще у него перспективы?

- Что касается ЧМ, то ответить трудно. Но я должен подчеркнуть важность Адурица для команды, мы знаем, что если он на поле, то будут голы. Не знаю, что будет в будущем, то все что происходит с августа - отлично. Хотел бы спросить, что ты делаешь для такой формы хорошей и ее сохранения?

- Как команда отнеслась к этой победе 3:1?

- Безусловно, мы получили то, что хотели. Получилось забить три гола, но что касается команды, то наша задача не расслабляться в ответной игре.

- Лучший игрок "Спартака" Промес был незаметен. Так вышло или специально его прикрыли?

- Разумеется, мы изучали игроков и смотрели матчи "Спартака". То же самое происходило и у соперников. Сегодня была плотная защитная линия, что и дало такой результат.