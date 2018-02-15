Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера: "Мы допустили три ошибки и получили наказание - три гола в свои ворота"

15 Февр. 23:49 2018-02-15T23:52:36+03:00

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Московскому "Спартаку" не удалось начать с победы календарный 2018-й год. В матче плей-офф Лиги Европы москвичи под началом Массимо Карреры уступили 1:3 испанскому "Атлетику". Но в голосе итальянского тренера сохранилась бодрость и нотки оптимизма к ответной игре в Бильбао.

- Скажите, почему сегодня основным вратарем был Ребров, а не Селихов?

- После матча легко делать выводы, легко говорить о том-то и том-то. Я сделал этот выбор, потому что вижу что происходит на тренировках, поэтому состав был составлен исходя из того, что происходит на тренировках и других факторов.

- Показалось, что команда начала игру неплохо, но потом расклеилось. Что произошло?

- Мы допустили ряд индивидуальных ошибок. А когда перед тобой такой нападающий, как Адуриц, то он забивает при первой же ошибке. У нас были 3 ошибки и нам соперник забил сегодня 3 гола.

- Результат известен, что вы думаете об ответной игре, шансы там есть у "Спартака"?

- Конечно же, будет сложно перевернуть такой результат. Завтра будем смотреть эту игру и выявлять все ошибки, чтобы дальше расти как команда и постараться сыграть в наш футбол, не совершая таких ошибок.

- Не считаете, что с заменой слишком затянули сегодня?

- Надо поддерживать равновесие в команде. Не факт, что при проигрыше нужно выпускать 6 нападающих сразу.

- Мы действительно неплохо играли, дважды "попали" на стандарты. Плохо над ними работаем?

- Над ними мы работаем на тренировках. Но когда соперник обороняется вдесятером, то становится сложнее что-то придумать свежее.

- Глушаков не готов сыграть 90 минут?

- Я не заменил Глушакова из-за того, что он не готов. Я заменил его, чтобы перевернуть игру.

- После фиаско в Ливерпуле, не было ли соблазна сыграть в более осторожный футбол?

- Это то, чего мы все хотели - победить. Но когда совершаешь ошибки, то приходит наказание.