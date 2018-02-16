Прежняя книга, новый читатель

СЕГОДНЯ 11:23 2018-02-16T11:23:38+03:00

Иногда, перечитав знакомую и любимую книгу, вдруг понимаешь, что она совсем не о том, что ты видел в ней раньше

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«МОЯ СЕМЬЯ И ДРУГИЕ ЗВЕРИ»

«РОСМЭН», 2017

Джеральд Даррелл – это имя в литературе о животных, вне возрастных рейтингов читателей. Но попробуйте кратко и емко, ибо современные дети иначе не воспринимают, ответить на вопрос: чему посвящена «Моя семья и другие звери», как, впрочем, и остальные книги Даррелла? Торопиться с ответом не стоит, ведь от этого зависит захочет ли ребенок читать эти книги, будет ли он настроен на одну волну с ними.

Сегодня организаций по защите животных в мире множество, в российских социальных сетях сотни страниц приютов для всех видов живности, а во многих торговых центрах есть контактные зоопарки. Вместе с Надеждой Надеждиной, Виталием Бианки и еще многим прекрасными авторами, посвятившим свои книги живой природе нашей планеты, маленький читатель обязательно усвоит желание защищать и любить зверей, птиц, деревья и цветы. Чем же может по- новому прозвучать Джеральд Даррелл на фоне современного масштабного природозащитного движения, о котором ему когда-то приходилось только мечтать?

С животными всё ясно, а вот с людьми всегда есть вопросы. Книга «Моя семья и другие звери» об успешном выборе человеком своей судьбы. Еще совсем юным Джеральд хотел посвятить свою жизнь животным, а не стать юристом, менеджером, бизнесменом. У него это получилось. Его всю жизнь окружали животные, а они, как известно, не предают в отличии от людей. Даррелл путешествовал по всему миру, сняв 35 фильмов и написав 30 книг. От положения «без средств к существованию» он прошел путь до статуса вполне состоятельного человека, не сидя в офисах и составляя бездарных отчетов. Его жизнь была насыщена приключениями и впечатлениями, а вот начальников в ней почти не было. Итак, собственный выбор, животный мир, путешествия, приключения, творчество, свобода, заработанная финансовая независимость. Пусть ребенок мечтает не только спасать животных, но и прожить такую жизнь рядом с пушистыми, пернатыми, смешными и грозными равноправными с нами детьми планеты Земля. Помните, как в школах учителя требовали от нас развернутого ответа? Говоря о книге Джеральда Даррелла «Моя семья и другие звери» не ограничивайтесь коротким: «Это о животных». Подарите маленькому человеку настоящую и прекрасную мечту.