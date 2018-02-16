57-летняя Катя Семёнова отпраздновала развод блинами и танцами с Малаховым

СЕГОДНЯ 12:50 2018-02-16T13:32:09+03:00

Певица Катя Семёнова развелась с Михаилом Церишенко, с которым была связана узами брака с 1992 года. Фото: EAST NEWS

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Уже семь лет подряд Андрей Малахов собирает друзей на Масленицу. Для праздника телеведущий снимает люкс в одном из столичных отелей и устраивает пир на весь мир с блинами, голубикой и другими яствами.

Всех гостей Андрей зовёт лично, присылая в Вотсапп приглашение. В этом году в ближний круг ведущего попали: король российской поп-сцены Филипп Киркоров, продюсер и телеведущая Яна Рудковская, певица Анна Калашникова, Ольга Свиблова, Анна Седокова, Юля Барановская и другие.

Обстановка была домашняя. Вместе с хозяином раута Андреем Малаховым певица Катя Семёнова отплясывала под хиты Филиппа Киркорова в честь своего развода с киевлянином Михаилом Церишенко (мужчина изменил артистке — Ред.).

kp_star_onlinekp Катя Семенова танцует на Масленица у Андрея Малахова

А самый красивый полицейский страны (23-летний Артем из Санкт-Петербурга) то и дело заглядывал в гостеприимное декольте певицы Анны Калашниковой.

Ну и, конечно, всех удивил визит Дмитрия Борисова. Вот как получается: все думают, что Малахов и Борисов — конкуренты, а на самом деле ребята спокойно ходят к друг другу на блины.