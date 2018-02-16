Глава Минфина рассказал, повысят ли россиянам налоги

СЕГОДНЯ 15:01 2018-02-16T17:57:53+03:00

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Чиновники хотят сделать налоговую систему простой, справедливой и универсальной. Об этом на форуме в Сочи заявил глава Минфина Антон Силуанов. На первый взгляд, это невозможно. Ведь в Минфине хотят одновременно и бюджет наполнить, и нагрузку не повысить.

- Основная идея - тяжелые для бизнеса налоги мы хотим заменить на простые, - объяснил корреспонденту «КП» министр финансов. - Те налоги, которые хорошо собираются и являются более нейтральными для деятельности, трогать не будем. А остальные будем заменять на более легкие. Налоговая система должна отвечать задачам экономического роста.

Конкретные предложения власти еще обсуждают. Один из тяжелых налогов для бизнеса - транспортный налог. Его могут либо отменить, либо видоизменить. При этом новая реформа не коснется простых граждан, обещают в правительстве. То есть налоги для физических лиц меняться не будут.

К примеру, одна из давно обсуждаемых тем - введение прогрессивного подоходного налога. В правительстве обсуждали несколько вариантов. Первый - сделать простую прогрессивную шкалу. Когда у бедных маленький налог (например, 10%), а у богатых - большой (17%). Второй - просто увеличить ставку (например, с 13% до 15%). И третий вариант - одновременно сделать более высокую ставку и ввести не-облагаемый минимум (например, с зарплат ниже 15 тысяч рублей в месяц). В Минфине ни одну из этих идей не поддерживают.

- Я противник любого изменения ставки НДФЛ (сейчас 13%. - Ред.). Мы считаем, что не надо трогать налог, который хорошо собирается. Население привыкло к нему. Плоская шкала работоспособна. На наш опыт ориентируются многие страны. Изменения приведут лишь к тому, что все начнут задумываться, как их обойти, - считает Антон Силуанов.

Вводить налог на роскошь в чистом виде в правительстве пока тоже не хотят. Хотя косвенно и частично он уже работает. Примеры: транспортный налог и налог на имущество. В последние годы власти их ужесточили. Чем больше «лошадей» и чем дороже недвижимость, тем больше платит человек в бюджет. В этих случаях как раз действует прогрессивная шкала налогообложения.

- Наша позиция - налоги на физических ли менять не нужно, - резюмировал глава Минфина.

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