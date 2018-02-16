В России вернут продуктовые карточки

СЕГОДНЯ 15:13 2018-02-16T15:27:10+03:00

Будущие карточки не стоит путать с талонами на продовольствие. Малообеспеченные люди получат пластиковые карты по специальной программе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Программа продовольственной помощи может заработать с 2019 года

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Уже несколько лет правительство говорит о том, что в России могут появиться продуктовые карточки для малоимущих. Только со сроками — когда же это произойдет - власти все не определятся. В 2017 году в Минпромторге заявляли, что программа продовольственной помощи заработает во второй половине 2018-го. Теперь появление карточек перенесли.

- Никто от этого (карточек — Авт.) не отказался, - рассказал журналистам министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. - Что касается сроков, мы очень надеемся, что это произойдет со следующего года.

Теперь продуктовую помощь стоит ждать в 2019 году. По словам министра, в год каждый неимущий будет получать 10 тысяч рублей. Ежемесячно на карту «Мир» власти начнут переводить по 830 рублей. Эти деньги разрешено потратить только на российские продукты: хлеб, макароны, овощи, фрукты, яйца, мясо, рыбу, молоко и молочные продукты.

22 ноября 1991 г. Талоны на продукты, отсутствующие на прилавках. ФОТО Адамович Николай/Фотохроника ТАСС

Алкоголь, табак и другие вредные товары в список не попали.

В конце месяца непотраченные продуктовые деньги будут сгорать. Это нужно, чтобы стимулировать россиян к покупкам.

По оценкам правительства, рассчитывать на помощь могут 15-16 млн россиян. Старт программы обойдется в 300 млрд. рублей.

Сроки появления продуктовых карточек переносятся из-за стоимости продовольственной помощи. Сейчас у государства банально нет лишних денег — бюджет и так дефицитный.

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