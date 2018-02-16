В России вернут продуктовые карточки
Уже несколько лет правительство говорит о том, что в России могут появиться продуктовые карточки для малоимущих. Только со сроками — когда же это произойдет - власти все не определятся. В 2017 году в Минпромторге заявляли, что программа продовольственной помощи заработает во второй половине 2018-го. Теперь появление карточек перенесли.
- Никто от этого (карточек — Авт.) не отказался, - рассказал журналистам министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. - Что касается сроков, мы очень надеемся, что это произойдет со следующего года.
Теперь продуктовую помощь стоит ждать в 2019 году. По словам министра, в год каждый неимущий будет получать 10 тысяч рублей. Ежемесячно на карту «Мир» власти начнут переводить по 830 рублей. Эти деньги разрешено потратить только на российские продукты: хлеб, макароны, овощи, фрукты, яйца, мясо, рыбу, молоко и молочные продукты.
22 ноября 1991 г. Талоны на продукты, отсутствующие на прилавках. ФОТО Адамович Николай/Фотохроника ТАСС
Алкоголь, табак и другие вредные товары в список не попали.
В конце месяца непотраченные продуктовые деньги будут сгорать. Это нужно, чтобы стимулировать россиян к покупкам.
По оценкам правительства, рассчитывать на помощь могут 15-16 млн россиян. Старт программы обойдется в 300 млрд. рублей.
Сроки появления продуктовых карточек переносятся из-за стоимости продовольственной помощи. Сейчас у государства банально нет лишних денег — бюджет и так дефицитный.
КСТАТИ
Продуктовые карточки получит каждый десятый россиянин
Не путать с талонами на продовольствие. «Продуктовая карта» – так называется программа дополнительного питания. Малообеспеченные люди получат пластиковые карты. На них перечислят средства, которые можно потратить в магазинах (подробности)
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