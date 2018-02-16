Не пропустил трех пешеходов за год - остался без прав на 1,5 года

СЕГОДНЯ 16:49 2018-02-16T20:01:42+03:00

В проекте указано, что после вступления закона в силу, решение о лишении прав будет приниматься лично инспекторами ГИБДД Фото: Евгения ГУСЕВА

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МВД России предлагает добавить в Кодекс об административных правонарушениях статью «Систематическое нарушение правил эксплуатации, использования транспортного средства и управления транспортным средством». В итоге лишать водительских прав смогут россиян, которые за один год трижды нарушали одни и те же пункты правил дорожного движения.

ЗА ЧТО?

В ГИБДД считают, что злостные нарушители должны быть лишены водительских прав. Ну а как еще бороться за безопасность движения, когда инспекторов сокращают, а водителей становится все больше? В проекте перечислены статьи административных наказаний, которые хотят ужесточить. Наказывать собираются за нарушения, которые ежегодно отнимают жизни у 19 000 человек!

Что получается? Водительских прав собираются лишать за превышение скорости на 60-80 километров в час (лишение прав до 6 месяцев), за пересечение железнодорожных путей вне ж\д переезда, выезд и стоянку на железнодорожном переезде при закрытом или закрывающемся шлагбауме (лишение прав до года), нежелание уступать дорогу транспорту, имеющему преимущественное право проезда перекрестков, разворот и движение задним ходом в «местах», где такие маневры запрещены (штраф 500 рублей), выезд на встречную полосу, трамвайные пути (лишение прав на шесть месяцев), поворот налево или разворот в нарушение требований (штраф тысяча рублей), и за непредоставление преимущества в движении пешеходам (штраф 2500 рублей).

ИНСПЕКТОР МОЖЕТ

В проекте указано, что после вступления закона в силу, решение о лишении прав будет приниматься лично инспекторами ГИБДД. Выходит, что зафиксировать 3 нарушения за год должен живой человек, а не камера.

«Случаи фиксации административных правонарушений работающими в авторежиме техническими спецсредствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, приниматься не будут», - в проекте подчеркивается, что «нарушения правил не считаются повторными, если будут зафиксированы камерами».

Но если попались с нарушением инспектору ГИБДД трижды (полицейские могут быть разными - база у них одна) - готовьтесь к неприятностям. Автолюбители лишатся прав на сроки от 1 до 1,5 лет. А уже лишенные прав, за вождение авто без них оштрафуют на 10-30 тысяч рублей.

«Предусматривается административное наказание за неоднократное (более 3 раз в течение года) совершение конкретных правонарушений, предлагаемые нововведения нельзя отнести и назвать «балльной системой», - отметили «КП» в пресс-центре МВД России.

ПОДИ ПОЙМАЙ!

Веры в систему видеофиксации, не осталось, похоже, и у госавтоинспекторов. А тут еще и депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы проект закона, которым предлагается не возбуждать административные дела о нарушении ПДД, зафиксированных видеокамерами, если дорожные знаки и разметка противоречат друг другу.

- Нередко машины нарушителей оформлены на бабушек или инвалидов, - объясняет координатор движения «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов. - А кто будет ловить этих нарушителей, фиксировать нарушения - инспекторов сократили на 10 000 тысяч. Какова вероятность трижды поймать водителя на нарушении правил в течении года? Если только инспектор будет целенаправленно следить за каким-то стритрейсером или мажором, чтобы лишить его прав.

Очевидно, что полицейские решили не пополнить госбюджет, а кардинально сократить число злостных нарушителей на дорогах. Не секрет, что на дорогах растет число представителей субкультуры, которая презирает ПДД. Штрафы за таких часто платит обслуга. Поднять штрафы для всех участников движения не выход - пострадают автолюбители со средним достатком. Остается одно - лишать прав.

ВОПРОС ДНЯ

За что реально нужно наказывать водителей?

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, адвокат, вице-президент движения автомобилистов России:

- «Три одинаковых штрафа - и водителю запретят садиться за руль» - это антиконституционная идея. Такое нельзя принимать. Это противоречит нашему главному правилу: за одно деяние дважды не наказывают. Человек заплатил штраф - после этого он чист перед законом. Ну не может быть такого, чтобы вор трижды отсидел в тюрьме, а на четвертый раз его сажают... просто так.

Владимир ФЕДОРОВ, бывший руководитель ГИБДД России:

- Предложение старо как мир. Я целиком поддерживаю его. Еще в СССР за три «дырки» в правах их лишали. В 1990-е годы эту систему поменяли на баллы - для лишения нужно было набрать 15 баллов. В 1997 году все это отменили. И тогда пошли вверх аварийность и смертность на наших дорогах.

Олег НИЛОВ, депутат Госдумы:

- У нас некоторые летают по дорогам под 200 километров в час. Снимают это на видео и выкладывают в интернет. Вот таких совсем обнаглевших мажоров нужно убирать с дорог. «Полетал» - скажи до свидания правам. Но тут предложение с каким-то перебором жесткости. Надо более конкретно прописать, за что могут лишить документа на управление транспортом.

Дмитрий ЧУГУНОВ, организатор движения «СтопХам»:

- Должна быть иная статистика. Если человек нарушает, но вовремя оплачивает штрафы - его трогать не надо. Есть те, кто гоняет без прав и штрафы не платит, как, например, мажорка Мара Багдасарян. Вот у таких нужно отбирать машины.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- Всех надо проверить на наркотики. Хоть чуть-чуть какой-нибудь гадости нашли в крови - пиши пропало. На дорогу не пускать. А водителей автобусов и маршруток перед каждым рейсом проверять на пьянку.

Владислав ДЕЖНЕВ, маркетолог:

- Это приведет только к росту коррупции. Многие захотят откупиться, лишь бы не отобрали колеса.

Антон, читатель сайта KP.RU:

- У нас правила меняются каждый год, вводят новые знаки. Водители должны каждые пять лет пересдавать на права в ГАИ. Ведь их ошибка может забрать чью-то жизнь.

Олег, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Многие насмотрелись фильмов про крутых парней и практикуют опасное вождение. Подрезают, тормозят в паре сантиметров от впереди стоящей машины. Таким лихачам нужно дать по усам и лишить прав - сначала на месяц, а если не прекратят - на год. Сразу одумаются.