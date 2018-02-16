В сети ужасаются формам американской стриптизерши, подражающей Кардашьян

СЕГОДНЯ 17:47 2018-02-16T17:33:42+03:00

Между тем, американская дива в жизни выглядит не совсем так, как в соцсетях Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Темнокожая красотка из США с формами «а-ля Кардашьян» известна именно благодаря своим из ряда вон выдающимся «вторым 90». В прошлом стриптизерша, а теперь бизнес-вумен и модель Блэк Чайна ворвалась в американский шоу-бизнес вместе с Ким и, кажется, не так сложно понять, кто кому подражает.

Ким Кардашьян, как подозревают адекватные поклонники, не раз обращалась к пластическому хирургу для коррекции каких-либо частей тела. Впрочем, многие по-прежнему верят, что жена Канье Уэста имеет такие данные от природы.

А в случае с Блэк Чайной, подругой Ким и ее подражательницей, все настолько очевидно, что и говорить не о чем.

Кстати, связь с этим семейством у 29-летней модели больше, чем дружеская — она встречалась с Робом Кардашьян, единственным сыном Крис Дженнер, родила ему дочь.

Между тем, американская дива в жизни выглядит не совсем так, как в соцсетях.

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Снимки папарацци попали в сеть и ужаснули не только фанатов Чайны, но и пользователей сети по всему миру. Если раньше пластические хирурги работали по шаблонам лица и форм Анджелины Джоли, то теперь мода на бразильские формы дает такие результаты. Не все же готовы сутками приседать...

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