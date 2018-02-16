Сын Ротару показал, как певица выглядела 30 лет назад

СЕГОДНЯ 17:50 2018-02-16T17:43:41+03:00

Недавно артистка после долгого молчания появилась на музыкальном фестивале «Жара» в Баку Фото: Евгения ГУСЕВА

Поклонники восхищены тем, как Софии Михайловне удается остановить время

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В прошлом году народная артистка СССР отметила 70-летие. Эта цифра не укладывается в голове, потому что София Ротару с годами только хорошеет. Любимая артистка, очевидно, узнала секрет вечной молодости, что лишний раз подтверждают архивные фотографии.

Снимок 30-летней давности опубликовал Руслан Евдокименко, единственный сын певицы.

rusevdokimenko 1989 год. Сидней. Австралия.

А вот фотография матери и сына сегодня.

sofiarotaru.official Мой родной

Ребенок артистки возмужал, а она сама почти не изменилась. Что с восхищением подметили поклонники Софии Михайловны. Такое ощущение, что возраст сказывается на всех, кроме Ротару.

sofiarotaru.official Сегодня День рождения моего Толика. Жизнерадостного, талантливого и невероятно сильного Мужчины всей моей жизни.Его не возможно было не любить...

На этом фото артистка с единственным мужем.

Напомним, София Ротару в 26 лет вышла замуж за украинского музыканта Анатолия Евдокименко, с которым прожила до его смерти в 2002 году. Их сын Руслан стал музыкальным продюсером. У певицы есть 23-летний внук Анатолий и 17-летняя внучка София, которых сын Ротару назвал в честь родителей.

КСТАТИ

Секрет вечной молодости Софии Ротару: никакой жареной картошки, десертов и мясных блюд

Эта круглая дата совершенно не вяжется с хрупкой и вечно молодой Софией Ротару. Недавно артистка после долгого молчания появилась на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Выглядела замечательно: помолодевшая, стройная, позитивная. О том, как сегодняшней имениннице удается так молодо выглядеть на протяжении многих десятилетий, «КП» рассказал концертный директор Софии Михайловны Сергей Лавров (подробности)