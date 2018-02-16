Сын Ротару показал, как певица выглядела 30 лет назад
В прошлом году народная артистка СССР отметила 70-летие. Эта цифра не укладывается в голове, потому что София Ротару с годами только хорошеет. Любимая артистка, очевидно, узнала секрет вечной молодости, что лишний раз подтверждают архивные фотографии.
Снимок 30-летней давности опубликовал Руслан Евдокименко, единственный сын певицы.
А вот фотография матери и сына сегодня.
Ребенок артистки возмужал, а она сама почти не изменилась. Что с восхищением подметили поклонники Софии Михайловны. Такое ощущение, что возраст сказывается на всех, кроме Ротару.
На этом фото артистка с единственным мужем.
Напомним, София Ротару в 26 лет вышла замуж за украинского музыканта Анатолия Евдокименко, с которым прожила до его смерти в 2002 году. Их сын Руслан стал музыкальным продюсером. У певицы есть 23-летний внук Анатолий и 17-летняя внучка София, которых сын Ротару назвал в честь родителей.
КСТАТИ
Секрет вечной молодости Софии Ротару: никакой жареной картошки, десертов и мясных блюд
Эта круглая дата совершенно не вяжется с хрупкой и вечно молодой Софией Ротару. Недавно артистка после долгого молчания появилась на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Выглядела замечательно: помолодевшая, стройная, позитивная. О том, как сегодняшней имениннице удается так молодо выглядеть на протяжении многих десятилетий, «КП» рассказал концертный директор Софии Михайловны Сергей Лавров (подробности)