Министр финансов объяснил, зачем мы откладываем деньги в резервы

СЕГОДНЯ 18:05 2018-02-16T18:17:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В правительстве в этом году настроены оптимистичны. Цена на нефть радует с января. Баррель колеблется в диапазоне от $60 до 70 за баррель. А это значит, доходы казны превысят расходы. Причем значительно.

- При текущих ценах на нефть профицит бюджета составит 1,5 - 2% ВВП (в деньгах это примерно 1,5 - 2 трлн. рублей. - Ред.), - заявил корреспонденту «КП» глава Минфина Антон Силуанов.

При этом все излишки будут отправлять в резервы. По новому бюджетному правилу все доходы, которые получены от продажи нефти дороже $40 за баррель, идут напрямую в резервы. Потом, при необходимости, часть денег оттуда забирают, если их не хватит в казне.

Несмотря на то что доходов будет достаточно, в Минфине планируют еще и занимать деньги: причем как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В общем и целом - больше триллиона рублей. И вот здесь самый странный момент. Спрашивается, зачем нужно занимать деньги под 4% годовых в долларах и под 7 - 8% годовых в рублях и одновременно с этим вкладывать их под более низкие проценты - например, вкладывая в гособлигации США под 1 - 2%? Зачем терять на разнице? Не проще ли просто меньше откладывать в кубышку?

По словам главы Минфина, на это есть две веские причины.

- Во-первых, мы поддерживаем наш финансовый рынок. У банков появляются инструменты для вложения свободных средств. Они им необходимы. Во-вторых, мы создаем подушку безопасности для страны. Мы ее прилично потратили в последние годы. Наша задача сейчас - накопить объем, сделать запас прочности. Вот эти несколько процентов разницы и есть та плата за подушку безопасности, которая позволит нам спокойно работать, а экономике - устойчиво развиваться, - пояснил Антон Силуанов.

Простая и понятная аналогия: у любой семьи может быть одновременно и ипотека под 12% годовых, и вклад под 8% годовых. Вроде тоже не логично, тоже потери. Но, как объясняют финансовые советники, такая тактика более правильная и для семьи, и для целой страны. Представим: семья отдает все излишки на погашение ипотеки, а потом случается форс-мажор и муж теряет работу. Платить за ипотеку становится нечем и ситуация становится очень неприятной. Совсем другое дело, когда есть резервный фонд. В этом случае семья может взять передышку на несколько месяцев, чтобы кормилец спокойно нашел другую работу. В итоге ни просрочек по ипотеке, ни лишних нервов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Глава Минфина рассказал, повысят ли россиянам налоги

Чиновники хотят сделать налоговую систему простой, справедливой и универсальной. Об этом на форуме в Сочи заявил глава Минфина Антон Силуанов. На первый взгляд, это невозможно. Ведь в Минфине хотят одновременно и бюджет наполнить, и нагрузку не повысить (подробности)