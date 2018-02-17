2018-02-16T18:42:54+03:00
Спорт

Россия - США 17 февраля 2018: прямая онлайн-трансляция матча турнира по хоккею Олимпиады 2018 в Пхенчхане

Хоккей, матч Россия - США. Прямая онлайн-трансляция состоится 17 февраля 2018 года. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч турнира по хоккею Олимпиады 2018 в Пхенчхане
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сборная России проведет свой третий матч на Олимпиаде - против команды США.Сборная России проведет свой третий матч на Олимпиаде - против команды США.Фото: REUTERS
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Хоккеисты сборной России разменяли неожиданное поражение от команды Словакии на уверенный разгром Словении со счетом 8:2. США после неудачи в матче против Словении победили Словакию 2:1. Теперь команды сразятся между собой в третьем поединке группового этапа Олимпиады. "КП" - о главных моментах предстоящего поединка Олимпиады Россия - США.

Статистика личных встреч Россия - США 17 февраля 2018

Россия и США сыграли между собой 4 года назад в Сочи один из самых громких матчей олимпийского турнира. В серии буллитов американцы взяли верх со счетом 3:2.

Прогнозы на матч Россия - США 17 февраля 2018

Шансы на победу в этой игре более предпочтительны у команды России.

Трансляция матча Россия - США 17 февраля 2018

Трансляция матча Россия - США 17 февраля 2018 года в прямом эфире на канале Россия-1 в 15:10 по московскому времени.

Хоккей Россия - США .

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