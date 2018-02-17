Россия - США 17 февраля 2018: прямая онлайн-трансляция матча турнира по хоккею Олимпиады 2018 в Пхенчхане
Хоккеисты сборной России разменяли неожиданное поражение от команды Словакии на уверенный разгром Словении со счетом 8:2. США после неудачи в матче против Словении победили Словакию 2:1. Теперь команды сразятся между собой в третьем поединке группового этапа Олимпиады. "КП" - о главных моментах предстоящего поединка Олимпиады Россия - США.
Статистика личных встреч Россия - США 17 февраля 2018
Россия и США сыграли между собой 4 года назад в Сочи один из самых громких матчей олимпийского турнира. В серии буллитов американцы взяли верх со счетом 3:2.
Прогнозы на матч Россия - США 17 февраля 2018
Шансы на победу в этой игре более предпочтительны у команды России.
Трансляция матча Россия - США 17 февраля 2018
Трансляция матча Россия - США 17 февраля 2018 года в прямом эфире на канале Россия-1 в 15:10 по московскому времени.
Хоккей Россия - США .