Ученые: шампунь и духи загрязняют воздух не меньше выхлопных газов

СЕГОДНЯ 19:12 2018-02-16T19:44:49+03:00

Химические вещества в повседневных продуктах бытовой химии загрязняют воздух не меньше, чем выхлопы от различных транспортных средств Фото: Алексей ФОКИН

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Исследователи из Университета Колорадо в Канаде доказали, что химические вещества в повседневных продуктах бытовой химии загрязняют воздух не меньше, чем выхлопы от различных транспортных средств. Результаты опубликованы в статье в журнале Science.

Исследование было сосредоточено на так называемых летучих органических соединениях (ЛОС). Они содержатся в продуктах на основе бензина и его соединений, таких как шампунь, духи, дезодорант, мыло и многих других. Когда они попадают в воздух, образовываются частицы, которые негативно влияют на здоровье человека.

“Как правило, бензин хранится в полностью герметичных контейнерах, и его летучие вещества обычно сгорают в двигателях машин. С другой стороны, те же вещества используются в растворителях и продуктах личной гигиены как раз по той причине, что они хорошо испаряются. Людям нравятся ароматы подобных продуктов, однако почему-то никто не нюхает бензин”, - заявила Джессика Гилмэн, один из авторов работы.

Около 95% сырой нефти поступает в производство топлива, тогда как примерно 5% очищается для использования в химических веществах, которые входят в состав дезодорантов, пестицидов и адгезивов.

“Чаще всего они используются в качестве растворителей - такие вещи, как средство для снятия лака для ногтей, краска для волос, которую я использовала сегодня утром”, - рассказала Гилмэн.

Исследователи выяснили, что предметы бытовой химии выбрасывают в воздух небольшое количество частиц, образующих смог. Но оказалось, что этот смог по масштабу сравним с выбросами транспортных средств.

Как отметили исследователи, выбросы ЛОС не только повышают вероятность развития рака и других болезней, но и негативно влияют на экологическую ситуацию в целом, способствуя накопления озона в нижних слоях атмосферы. Озон же является главным компонентом смога и сам по себе может вызвать астму и проблемы с легкими.

В докладе исследователи проанализировали качества воздуха в Лос-Анджелесе с использованием нового и сложного оборудования. Они определили, что количество ЛОС, выделяемых промышленными продуктами бытовой химии фактически в два-три раза больше, чем было оценено ранее.

Исследователи заявили, что этот факт может показаться удивительным, учитывая, что люди используют примерно в 15 раз больше топлива во время езды на автомобиле, чем в период использования потребительских продуктов, содержащих соединения на основе бензина.

“Как показали наши замеры, концентрация летучих веществ в домах часто была в десятки раз выше, чем на улице. Это можно объяснить только тем, что их источником была косметическая продукция из углеводородного сырья”, - заявил Аллен Голдштейн, эколог из университета Беркли и один из авторов исследования.

Согласно предыдущим оценкам качества воздуха, около 75% выбросов ЛОС поступают из источников, связанных с автомобильным топливом, и около 25% - от химических продуктов. Новое исследование в процентном соотношении ставит между ними знак равенства, показывая, что “повседневный выбор потребителей может оказать существенное влияние на качество воздуха в городах”.

Ученые подчеркнули, что теперь необходимо провести дополнительные исследования, чтобы точно определить, какие ЛОС более активны в образовании смога, а затем вывести их из обращения.