Какие сериалы можно посмотреть в выходные

16 Февр. 20:00 2018-02-16T20:59:33+03:00

Клэр Дэйнс: "На съемках мы сосредоточены на российском вмешательстве" Фото: кадр из фильма

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Сегодня - два детектива

"Родина" - страшный сон американского агента

(Премьера седьмого сезона, в озвучке вышла одна серия)

Продолжение культового шпионского боевика. Прошлая глава закончилась трагедией - смертью одного из главных героев, покушением на президента и последующими тотальными арестами всех причастных и не причастных к этому покушению.

В начале нового сезона, Кэрри решает оставить службу в Белом доме. Она уезжает обратно в Вашингтон вместе со своей сестрой Мэгги. Там она готовит план по противостоянию администрации президента Кин, чтобы обеспечить освобождение двумстам членам разведывательного сообщества, которые были арестованы по приказу президента Кин в прошлом сезоне. Ведь арестован и друг Кэрри - Саул.

Седьмой сезон в основном сосредоточится на так называемых "русских кибератаках": на съемки приглашен Коста Ронин ("Американцы"). Актер хорошо говорит по-русски, и его персонаж не будет выглядеть клюквенным.

Клэр Дэйнс: "На съемках мы сосредоточены на российском вмешательстве. Я думаю, мы можем признать, что они в определенной степени участвовали в определении нашей судьбы."

В актерском составе появились новые имена. Актеру Моргану Спектору ("Подпольная империя", "Оранжевый - хит сезона") досталась роль давнего знакомого Кэрри Мэттисон - Данте Аллена. Он будет расследовать аресты, которые санкционировала президент Кин в финале 6-го сезона. Актер Маккензи Астин ("Скандал") исполнит роль зятя Кэрри, который очень кстати сейчас работает в администрации нового президента.

Действие исторической криминальной драмы разворачивается в XIX веке в Нью-ЙоркФото: кадр из фильма

"Алиенист" - маньяки 120 лет назад

(Премьера, в озвучке вышли 4 серии)

Сериал снят по одноименному роману Калеба Карра. Алиентисты - это психиатры, занимающиеся разными психическими отклонениями (устаревшее название).

Действие исторической криминальной драмы разворачивается в XIX веке в Нью-Йорке. В городе одно за другим происходят страшные события. В трущобах большого города, где уровень преступности всегда был намного выше среднего, происходят кровавые убийства детей, в основном мальчиков И эти убийства с каждым разом становятся все более изощренными и кровавыми.

Например, недавно на мосту было обнаружено еще одно тело. Изуродованный труп ребенка был переодет в женское платье. Убийца словно выполняет ритуальные жертвоприношения, а полицейские не в силах самостоятельно отыскать преступника и прекратить смерти юных мальчиков из трущоб.

Специалист по психическим отклонениям Ласло Крайслер и полицейская Сара Говард решают взяться за это дело.

После того, как Ласло приходит сюрприз от убийцы, он понимает, что находится на верном пути.

А ГДЕ СМОТРЕТЬ?

Это уж решайте сами. Кто-то настроит спутниковую тарелку, кто-то отыщет в интернете, кто-то увидит в онлайн-кинотеатре.