Ученые успокоили: «Одноклассники» и «ВКонтакте» не заменят людям личное общение

16 Февр. 20:22 2018-02-16T20:31:15+03:00

Выяснилось, что социальные сети людям нужны вовсе не для общения. Подавляющее большинство времени в соцсетях тратится на пассивное поведение Фото: Анастасия ОСИПОВА

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С тех пор, как появились социальные сети, тут же часть публики стали одолевать подозрения в «сатанинском» предназначении «Фейсбука» и «Одноклассников». Граждане тревожились, что людей настолько сильно затянет в омут социальных сетей, что они полностью уйдут в виртуальное общение, перестанут дружить, ходить в гости, назначать романтические свидания, беседовать на кухнях за рюмкой чая. Иными словами, разучатся общаться и понимать друг-друга, а тут и до войны недалеко...

А что же говорят ученые? Группа специалистов факультета изучения коммуникаций Университета Канзаса (США) под руководством профессора Джеффри Холла провела два интересных исследования и пришла к выводу, что слухи о смерти личного общения сильно преувеличены. Статья была опубликована в журнале Information, Communication and Society. Текст отчета об исследовании можно прочитать на сайте Университета Канзаса.

Для начала Холл и его коллеги проанализировали данные масштабного исследования американской молодежи (Longitudinal Study of American Youth), в рамках которого до мельчайших подробностей изучается жизнь 5945 американцев. Кстати, стоимость проекта более 20 миллионов долларов! Он стартовал еще в 1987 году, когда добровольцы под стол пешком ходили, учились в 7-10 классе и продолжается до сих пор, хотя участники уже разменяли пятый десяток.

Для ученых из Канзаса это исследование удобно тем, что можно понять, как возникновение нового способа общения повлияло на привычки и менталитет представителей поколения Х (тех, кто родился с 1961 по 1981 годы). Холл выбрал временной период с 2009 по 2011 годы, когда социальные сети в США получили массовое распространение. Его интересовал вопрос: наблюдалось ли снижение интенсивности личных контактов с тех пор, как пользователи активно стали зависать в «Фейсбуке»?

- Мы не обнаружили ничего подобного, - утверждает Джеффри Холл. - Люди с той же частотой созваниваются с близкими, ходят в гости, совершают совместные вылазки на природу или отправляются болеть за любимую спортивную команду.

Аналогичный результат показал другой эксперимент, где в качестве фокус группы были выбраны не только взрослые, но и представители поколения Y (родившиеся после 1981 года). Ученые отслеживали, как связывались между собой молодые люди - с помощью мессенджеров, социальных сетей или предпочитали личное общение (в том числе и телефонный звонок). Но даже дети цифровой эпохи демонстрировали приверженность традиционным ценностям, таким, как дружеская болтовня.

В чем тут дело? Выяснилось, что социальные сети людям нужны вовсе не для общения. Подавляющее большинство времени в соцсетях тратится на пассивное поведение: просмотр профилей, чтение новостей и аналитики, разглядывание фотографий. И только 3,5% времени занимает выполнение действий, которые исследователи считали социальным взаимодействием, например, обмен сообщениями или комментирование постов.

- Идея о том, что местом общения людей становится «Фейсбук» противоречит реальному опыту, - подводит итог Джеффри Холл. - Да, люди используют социальные сети для оперативного обмена информацией. Но они прекрасно понимают, что их роднит и объединяет живое общение. Соцсети не могут его заменить. Скорее, они заменяют человеку газеты, телевидение и делают не обязательным самостоятельный поиск в интернете.